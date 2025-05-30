İstanbul’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu Yapıldı

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA TUTUKLAMALAR

İstanbul polisi, yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirerek gözaltına aldığı 15 şüpheliden 11’ini tutuklayarak cezaevine gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis para trafiğine katkıda bulunduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden yaptığı iddialarıyla “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Bu soruşturma çerçevesinde, yasa dışı bahisle mücadele amacıyla elektrik ödeme hizmetleri sunan şirkete yönelik İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 15 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Operasyon sırasında gözaltına alınan şüpheliler, ilk önce sağlık raporu için hastaneye götürüldü ve sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEPLERİ BİRDEN FAZLA OLDU

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, ‘tutuklama’ talepleriyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, yaptığı inceleme sonunda 15 şüpheliden 11’ine tutuklama kararı verdi ve bu kişiler cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.