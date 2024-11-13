“İstanbul’da Yasa Dışı Bahis Soruşturması Gelişmeleri”

YASA DIŞI BAHSE TEŞVİK İDDİASIYLA İLGİLİ YAKALAMA TALEPLERİ

İstanbul’da yasa dışı bahse teşvik iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada, yurt dışında bulunan 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, bazı tanınmış kişiler ile sosyal medya fenomenlerinin de yer aldığı bir grup hakkında soruşturmayı sürdürüyor. Savcılık, operasyon sırasında yurt dışında bulunan sosyal medya fenomenleri Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin, Umut Karahan ve Batuhan Kesgin’in yakalanması için talep etti. Sulh ceza hakimliği, savcılığın talebi doğrultusunda bu 4 zanlı için yakalama kararı çıkardı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Savcılığın isteği üzerine, eski futbolcu Batuhan Karadeniz ve diğer sosyal medya fenomenleri hakkında da erişim engeli getirildi. Savcılık ayrıca, ünlü isimlerin yasa dışı bahse teşvikinde yer aldığı belirtilen Cenk Pekkan ile Ünal Orhan’ın yakalanması için de ayrı bir talepte bulundu. Cenk Pekkan ve Ünal Orhan, şarkıcı Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ı Malta’ya götürüp davet eden ve birlikte reklam videosu paylaşan kişiler olarak tanımlanıyor.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Operasyon sonucunda, gözaltına alınan 16 kişi arasında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil de yer aldı. Yurt dışında bulunan 5 şüpheli için arama çalışmaları devam ederken, adli süreçte bazı kişilere ev hapsi verildi. Ayrıca, 12 şüpheli tutuklanırken, 2 kişinin adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verildi.