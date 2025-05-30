Haberler

İstanbul’da Yasadışı Bahis Operasyonu Gerçekleşti

İSTANBUL POLİSİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU DÜZENLEDİ

İstanbul’da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu sırasında gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Operasyon sonunda, tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11’i tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ UYGULANDI

Duruşma sonrası 4 şüpheli ise, ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza’ şeklinde uygulanacak adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakıldı. Operasyon, yasa dışı bahis ile mücadele kapsamında yapıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Çelik Tarifeleri Yükseliyor, Güvenlik Artıyor

ABD Başkanı Trump, çelik ithalatındaki gümrük vergisinin yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltileceğini duyurdu. Bu artışın, ülke çelik sanayisini koruma amaçlı olduğu ifade edildi.
Haberler

Oksijen Tüpü Patladı, Beş Yaralı

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki kaporta atölyesinde oksijen tüpü patladı. Olayda 5 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.