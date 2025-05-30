İstanbul’da Yasadışı Bahis Operasyonu Gerçekleşti

İSTANBUL POLİSİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU DÜZENLEDİ

İstanbul’da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu sırasında gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Operasyon sonunda, tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11’i tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ UYGULANDI

Duruşma sonrası 4 şüpheli ise, ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza’ şeklinde uygulanacak adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakıldı. Operasyon, yasa dışı bahis ile mücadele kapsamında yapıldı.