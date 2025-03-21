İstanbul’da Yasaklı Metro Durakları Açıklandı

İSTANBUL’DA GÖSTERİ VE TOPLANTI YASAĞI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, İstanbul Valiliği, 19-23 Mart tarihleri arasında her türlü gösteri, basın açıklaması ve toplantılara izin verilmeyeceğini açıkladı. Bu süreçte bazı cadde ve sokaklara girişler yasaklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vatan Caddesi’ne çıkan birçok sokakta geniş güvenlik önlemleri ve kontrol noktaları oluşturdu. Taksim Meydanı da barikatlarla kapatıldı ve alana giren vatandaşlar ile turistler, alternatif yollara yönlendiriliyor.

METRO SEFERLERİ DURDURULDU

Bu durum sadece yaya ve araç trafiğiyle sınırlı kalmadı, bazı metro seferleri de ikinci bir duyuruya kadar askıya alındı. Yenikapı-Hacıosman metro hattında Taksim istasyonu, Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında ise Emniyet-Fatih istasyonu kapatıldı. Metrolar, Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonlarında durmadan seferlerine devam ediyor. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binasının çevresinde de sıkı güvenlik önlemleri alındı.

GÖSTERİLERİN YASAKLANDIĞI BÖLGELERDE YOĞUN ÖNLEMLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması üzerine protesto düzenlemek isteyen birçok kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane binası önünde toplandı. Valiliğin getirdiği toplantı ve gösteri yasağı nedeniyle birçok yol kapalı durumda olup, sınırlı sayıda aracın geçişine kontrollü olarak izin veriliyor. Çevrede de çevik kuvvet ekipleri yoğun güvenlik önlemleri almış durumda. Kapatılan yollara alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı, Millet Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Fevzi Paşa Caddesi belirlenmiş durumda.