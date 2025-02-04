İstanbul’da Yaşam Maliyeti Yüzde 56 Arttı

İSTANBUL’DA YAŞAM MALİYETİNDEKİ ARTILAR

İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul’da yaşam maliyeti ile ilgili ocak ayı sonuçlarını açıkladı. Ocakta, İstanbul’da yaşam maliyeti geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 56,21 oranında artış gösterdi. Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ise 82 bin 880 lira olarak belirlendi. Açıklamaya göre, bir önceki aya göre yaşam maliyeti yüzde 7,10 arttı ve geçen ay ile kıyaslandığında 5 bin 495 lira olarak yükseldi.

AİLELERİN GÜNLÜK GİDERLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Temel tüketim maddelerinde geçen yılın ocak ayına göre kaydedilen en dikkat çekici fiyat artışlarından biri et-kıyma fiyatlarında gerçekleşti. Bu alanda yüzde 55,10 oranında bir artış gözlemlendi. Ayrıca yıllık bazda tıraş malzemeleri yüzde 92,48, bebek maması ise yüzde 67,43 oranında zamlandı. Sütteki artış ise yüzde 42,54, makarnada ise yüzde 35,88 olarak kaydedildi.

OCAK AYINDAKİ ÜRÜNLERDEKİ FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Ocak ayı itibarıyla fiyat artışları incelendiğinde süt yüzde 12,76, pirinç yüzde 5,75 ve bebek maması yüzde 4,72 oranında zamlandı. Bu artışlar, İstanbul’da yaşayan ailelerin bütçelerini olumsuz etkiliyor.