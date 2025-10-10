İstanbul’da Yasemin H. Şiddet Ve Şantaj İddiasıyla Koruma Arıyor

İstanbul’da 28 yaşındaki Yasemin H., iddialara göre evli sevgilisi Nasrullah T. ve bir arkadaşının Belgrad Ormanı’na götürülerek saatlerce darp edildi. Genç kadının yaşadığı darp anlarının kaydedildiği, ayrıca ölüm tehditlerine maruz kaldığı ifade edildi. Olayla ilgili olarak her iki taraf için soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu olay 25 Haziran tarihinde gerçekleşti.

BELGRAD ORMANI’NA GÖTÜRÜLDÜ

Yasemin H., ifadesinde zorla araca bindirildiğini ve ormanlık alana götürüldüğünü belirterek, burada yumruk ve sopalarla darp edildiğini aktardı. Genç kadın, “Telefonumdaki fotoğrafları aldı, beni videoya çekti. ‘Seni ormana gömerim, kardeşinin bebeğini öldürürüm, ailene zarar veririm’ diye tehdit etti” şeklinde konuştu. Söz konusu görüntülerin Nasrullah T. tarafından eşine gönderildiği ve böylece ilişkisini sonlandırmaya çalıştığı öne sürüldü. Ayrıca Yasemin H., sevgilisi tarafından özel görüntüleri üzerinden kendisinden para talep edildiğini de iddia etti.

ŞİKAYET ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından emniyet ekipleri, Yasemin H.’nin telefonundan silindiği öne sürülen videoları incelemeye aldı. Suçlamaları reddeden Nasrullah T., “Yasemin bana iftira atıyor. Psikolojik sorunlarını bahane ederek beni duygusal olarak istismar ediyor. Bana ‘Videolarını eşine yollarım, internette paylaşırım’ diye mesaj attı. Tartıştık ama darp etmedim” dedi. Hastanede alınan darp raporunda Yasemin H.’nin yüzünde ve kollarında morluklar tespit edildiği bildirildi.

TAHLİYEDEN İZİN VERİLMEDİ

Nasrullah T., bu izlerin “önceki bir kavga sonucu” oluştuğunu savundu. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık, darp izlerinin zamanını belirlemek amacıyla Adli Tıp Kurumu’ndan inceleme talep etti. Olayda yaşanan şiddet ve şantaj iddiaları doğrultusunda her iki taraf için yürütülen soruşturma devam ediyor.

