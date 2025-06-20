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İstanbul’da Yatırım Dolandırıcılığı Operasyonu Başladı

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İstanbul’da Yatırım Dolandırıcılığı Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yatırım dolandırıcılığı ve sanal kumar yöntemiyle pek çok kişiyi mağdur eden bir şebekeye yönelik geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen bu operasyon, 13 ilde eş zamanlı olarak yapıldı ve toplamda 102 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Şebekenin Finansal Yöntemleri

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK) yürüttüğü araştırmalar sonucunda, şebekenin muhasebe süreçlerini yürüten şüphelilerin, suçtan elde edilen parayı kripto varlıklara dönüştürdüğü ortaya çıktı. Şebekenin muhasebecilerinin, değeri yaklaşık 7 milyar lirayı bulan meblağı, Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları aracılığıyla Türkiye dışına çıkardığı tespit edildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler ve Malvarlığına El Koyma

Operasyon kapsamında şu ana kadar 67 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden beşinin yurt dışında, üçünün ise cezaevinde bulunduğu belirlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 27 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ayrıca, soruşturma sürecinde şüphelilere ait banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıklar, 22 adet araç, 17 adet motosiklet ve değeri 150 milyon lirayı bulan dokuz taşınmaz gibi malvarlıklarına el konuldu.

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