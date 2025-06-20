İstanbul’da Yatırım Dolandırıcılığı Operasyonu Başladı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI OPERASYON BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yatırım dolandırıcılığı ve sanal kumar yöntemiyle birçok kişiyi mağdur eden bir şebekeye karşı harekete geçti. 13 ilde İstanbul merkezli yapılan operasyonlar neticesinde 102 kişi için gözaltı kararı verildi.

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE EKİBİ HAREKETE GEÇTİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), şebekenin muhasebeciliğini yapan şüphelilerin, suçtan elde edilen parayı kripto varlıklara dönüştürdüğünü tespit etti. Şebeke üyelerinin değeri yaklaşık 7 milyar lirayı bulan parayı, Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları aracılığıyla Türkiye dışına çıkardığı belirlendi.

GÖZALTILAR VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Operasyon çerçevesinde şimdiye kadar 67 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden beşinin yurt dışında, üçünün ise cezaevinde bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltı kararı bulunan 27 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıklar, 22 araç ve 17 motosikletin yanı sıra, değeri 150 milyon lirayı bulan dokuz taşınmaz üzerine de el konuldu.