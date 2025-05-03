İstanbul’da Yavuz Top için tören

İSTANBUL’DA TÖREN DÜZENLENDİ

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Top için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde bir tören yapıldı. Geçen hafta beynine pıhtı atması sonucu Siyami Ersek Hastanesi’ne kaldırılan ve ameliyata alınan 75 yaşındaki Top, yoğun bakımda yaşamını yitirdi. Törende, sanatçı Arif Sağ, Musa Eroğlu, Necla Akben, Erdal Erzincan ve Yavuz Top’un ailesi, arkadaşları ve öğrencileri de hazır bulundu.

BAŞKAN YÜKSEL’DEN DUYGULU MESAJ

Törende bir konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, büyük bir ustayı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti. Yüksel, “Hayatını Kartal’da geçirmiş, öğrencilerini burada yetiştirmiş, ülkeye, topluma ve kültüre büyük hizmetleri olan hocamızı uğurlamanın bizde derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Hepinize sabırlar diliyorum.” diye belirtti.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı Recep Ergül ise Yavuz Top’un çok yönlü bir sanatçı olduğunu vurguladı. Ergül, “Yön Radyo’da program yaparken Yavuz ağabey ile pek çok program yapma ve onu yakından tanıma şerefine nail oldum. Pırıl pırıl bir aydın, demokrat bir insan, insanlığın ortak değerlerini savunan biriydi.” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERİ GELECEĞİ AYDINLATACAK

Usta sanatçının kızı Ezgi Top, babasının Türk deyişlerine ve ezgilerine aşık olduğunu belirtti. “Yarattığın eserler ve yetiştirdiğin öğrenciler yarınlarımızı aydınlatmaya devam edecek. Sana minnettarım. Hoşça kal.” şeklinde konuştu. Sanatçı Arif Sağ, 50 yıllık dostunu kaybetmenin acısını yaşadığını ifade etti. Sağ, “Birlikte uğraştık, zaman zaman kavga ettik, zaman zaman birbirimize küstük. Ama birbirimize ihanet etmedik.” diyerek anılarını paylaştı. Musa Eroğlu ise Yavuz Top’un Türk kültürünün yaşatılmasında önemli bir figür olduğunu dile getirerek, “Muhabbet geleneğini daha ileri götürecek insanlar yetiştirdi.” dedi.

CENAZE NAMAZI VE DEFİN

Törenin ardından Yavuz Top’un Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazı için Kartal Cem Evi’ne getirildi. Top’un cenazesi kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazına İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı Recep Ergül ile usta sanatçı Orhan Gencebay da katıldı.

YAVUZ TOP’UN HAYATI VE SANATI

Yavuz Top, 1950 yılında Erzincan’ın Tercan ilçesinde doğdu. 7 yaşında bağlama çalmaya başladı ve 1967 yılında TRT İstanbul Radyosu sınavlarını kazanarak “Yetişmiş Bağlama Sanatçısı” unvanı ile yayınlara katılmaya başladı. Halk müziğinin çağdaşlaşabilmesi ve evrensel düzeye gelebilmesi için sayısız projeye imza atan Top, 1976’da İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarında bağlama hocası olarak 1980 yılına kadar görev yaptı. Yavuz Top, televizyon ve radyolarda “çok sesli halk müziği” denemeleri yaparak halk müziğinde önemli bir devrim gerçekleştirdi. 7 kişisel albümünün yanı sıra, “Muhabbet Grubu” adı altında da arkadaşlarıyla birlikte 7 albüm yayımladı. Yurt dışında da halk müziği ile Türkiye’yi temsil eden Top, bestelediği film müzikleri ile birçok ödül aldı ve 300’e yakın halk türküsünü repertuvarlara kazandırdı.