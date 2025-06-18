İstanbul’da Yeni Bölüm Açıldı

İSTANBUL’DA YENİ BİR BÖLÜM AÇILDI

Harvard Tıp Fakültesi hekimi, araştırmacısı ve öğretim üyesi Doç. Dr. Furkan Burak’ın liderliğiyle İstanbul’da Kilo Yönetimi ve Metabolik Sağlık Bölümü kuruldu. Lansmanın açılış konuşmasını Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi gerçekleştirdi. Hastanenin Başhekimi Dr. Tolga Dönmez’in de katıldığı etkinlikte bölüm tanıtıldı. Modern teknolojilerle donatılan bu yeni bölüm, sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla faaliyete geçiyor.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ YAKLAŞIMI

Doç. Dr. Furkan Burak, Kilo Yönetimi ve Metabolik Sağlık Bölümü’nde uygulanan yöntemler hakkında bilgi verirken, “Cerrah arkadaşlarımıza saygımız sonsuz fakat obezite tedavisinde büyük bir devrim yaşanıyor. Obezitenin yalnızca irade eksikliği olmadığını, bir hastalık olduğunu vurgulamak gerekiyor. İlk adımda, bireylerin metabolik haritasını çıkarıyoruz. Vücut kompozisyonu, yağ kitlesi ve kas kütlesinin yanı sıra metabolizma hızını değerlendiriyoruz. Bunun yaninda yeme alışkanlıkları, stres yönetimi ve uyku hijyeni gibi faktörleri de göz önünde bulunduruyoruz. Tüm bu veriler ışığında, kişiye özel bir yıl boyunca uygulanacak bütünleşik bir program oluşturuyoruz” dedi.

YENİ YÖNTEMLERLE TEDAVİ

Doç. Dr. Burak, yeni bir endoskopik yöntemden bahsederek, “Gastroplasti adını verdiğimiz bu prosedür, ameliyat olmadan ve düşük riskle uygulanan bir yöntemdir. Kesi olmadan yapılan bu işlem, 2012’den beri kullanılan bir tekniktir. Biz, tüp mide ameliyatını yalnızca gerekli olan durumlarda uyguluyoruz ve hayat tarzı değişikliklerini sürdürülebilir bir seviyeye getirerek yeni biyolojik ilaçları kullanıyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

“Obezitenin biyolojisini çözdük” diyen Doç. Dr. Burak, “Kiloyla ilgili sorunların nedenlerini anladık. Beyin, enerji depolamak için adaptasyon gösteriyor. Kilo kaybı, beyin için bir tehdit sinyali yaratıyor ve aşermeler ile metabolik hızda düşüşe sebep olabiliyor. Biz ise fazla hormonları normale çekerken, azalanları geri yerine koyarak bireyleri doğal dengesine kavuşturuyoruz” dedi.

YENİ DİYET VE YAŞAM TARZI

Doç. Dr. Burak, Türkiye’de kaybolmakta olan yeme kültürüne dikkat çekerek, “Evde doğal gıdalarla hazırlanan yemek kültürümüz değerli. Ancak, son dönemlerde işlenmiş gıdalara yönelmemiz, sağlığımızı tehdit ediyor. Kendi kültürel zenginliklerimizi kaybetmemeliyiz” dedi.

Doç. Dr. Burak, “Amacımız, bozulmuş olan yaşam tarzını tamir edip, sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşarak, bireyleri sağlıklı yaşam döngüsüne dahil ediyoruz” ifadelerini kullandı.