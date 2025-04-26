İstanbul’da Yeni Operasyon Gerçekleşti

İBB’YE YENİ OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye karşı başlattığı soruşturmada “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlamalara yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın 53 kişi hakkında çıkardığı gözaltı kararı üzerine sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı dikkat çekici bir operasyon düzenledi.

GÖZALTI SAYISI VE FIRARİLER HAKKINDA BİLGİ

Gerçekleştirilen operasyonda toplamda 47 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumda olan 6 kişinin yakalanması içinse çalışmalar devam ediyor. Ayrıca, şüphelilerle ilgili arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü bilgisi verildi. Bu soruşturma, konunun ciddiyetini arttırıyor ve dikkatleri üzerine çekiyor.