İstanbul’da Yeni Taksiler İçin Süreç Başladı

İHALE SÜRECİ BAŞLADI

İstanbul’da 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabı için başlatılan süreçte, 150 taksi plakası ihale için açıklandı. İhale, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi ve kapalı teklif usulüyle yapıldı. İhalede, toplam 9 plaka alıcı buldu. İlk plaka olan 34 TUA 01, 4 milyon 852 bin TL artı KDV bedelle satıldı.

BÜYÜK BİR ADIM ATILDI

İhaleye İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir başkanlık etti. Demir, İstanbul’un uzun süredir devam eden taksi sorununa yönelik büyük bir adım attıklarını vurguladı. Demir, “UKOME’nin kararıyla devreye alınan 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin satış yetkisi, İBB Meclisi tarafından encümene verildi. Biz de bugün ilk etabı ihaleye çıkardık. Taksi esnafımız bu yeni yöntemle ilk kez karşılaşıyor ancak teveccüh gösterdiler” dedi.

YENİ GÜVENLİK SİSTEMİ

Demir, uygulama bazlı yeni nesil taksilerin sadece onaylı uygulamalar üzerinden çalışacağını ve yoldan yolcu alamayacağını belirtti ve “Bu sistem sayesinde hem yolcular hem de şoförler daha güvenli ve denetimli bir ulaşım hizmeti alacak. Taksiler sürekli kayıt altında olacak, her yıl İBB tarafından akredite edilecek ve kalite denetimlerine tabi tutulacak. Şoförler ise Ulaşım Akademisi’nde eğitimden geçecek” ifadelerini kullandı.

KULLANIM HAKKI SINIRLI

Yeni sistemle birlikte, İstanbul’da hizmet verecek taksilerin kullanım hakkı 29 yıl ile sınırlı olacak. Önceki plakaların süresiz kullanım hakkı bulunurken, bu düzenleme ile taksi hizmetlerinde daha planlı ve denetlenebilir bir yapı hedefleniyor.

KISA SÜREDE HİZMETE GİRECEKLER

Yeni taksiler, İstanbulluların oylarıyla belirlenen özel tasarımlarıyla kısa süre içinde kent trafiğinde yerini alacak.