İstanbul’da Yeni Taksiler Yaygınlaşıyor

YENİ TAKSİ PLAKALARI İHALESİ GERÇEKLEŞTİ

İstanbul’da 2 bin 500 yeni taksinin ilk aşaması için başlatılan süreçte, 150 taksi plakası için ihaleye çıkıldı. İhale, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kapalı teklif usulüyle yapıldı. Bu ihalede toplamda 9 plaka yeni sahiplerini buldu. İlk plaka olan 34 TUA 01, 4 milyon 852 bin TL artı KDV bedeliyle satıldı.

İBB GENEL SEKRETERİNDEN AÇIKLAMA

İhaleye İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir başkanlık etti. Demir, yaptığı açıklamada, “İstanbul’un uzun süredir devam eden taksi sorununun çözümüne yönelik önemli bir adım attık” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “UKOME’nin kararıyla devreye alınan 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin satış yetkisi, İBB Meclisi tarafından encümene verildi. Biz de bugün ilk etabı ihaleye çıkardık. Taksi esnafımız bu yeni yöntemle ilk kez karşılaşıyor ancak teveccüh gösterdiler” dedi.

DAHA GÜVENLİ ULAŞIM HİZMETİ

Demir, yeni nesil taksilerin yalnızca onaylı uygulamalar üzerinden çalışacağını vurgulayarak, “Bu sistem sayesinde hem yolcular hem de şoförler daha güvenli ve denetimli bir ulaşım hizmeti alacak. Taksiler sürekli kayıt altında olacak, her yıl İBB tarafından akredite edilecek ve kalite denetimlerine tabi tutulacak. Şoförler ise Ulaşım Akademisi’nde eğitimden geçecek” şeklinde konuştu.

29 YIL İLE SINIRLI KULLANIM HAKKI

Yeni sistemle birlikte, İstanbul’da hizmet verecek bu taksilerin kullanım hakkı 29 yıl ile sınırlandırılıyor. Önceki plakaların süresiz kullanım hakkı bulunurken, bu düzenleme ile taksi hizmetlerinde daha planlı ve denetlenebilir bir yapı hedefleniyor.

ÖZEL TASARIMLAR İLE TRAFİKTE YERİ ALACAKLAR

Yeni taksiler, İstanbulluların oylarıyla belirlenen özel tasarımları sayesinde kısa süre içerisinde kent trafiğinde yer alacak.