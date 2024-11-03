More
Ekonomi

İstanbul’da Yeni Türkiye Kart Dönemi!

istanbul-da-yeni-turkiye-kart-donemi

YENİ SEYAHAT DÖNEMİ BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da yeni bir gelişmeyi duyurdu. Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nda Türkiye Kart uygulamasına geçilmesi için UKOME tarafından karar alındığı bilgisini paylaştı.

VATANDAŞLARIN YOLCULUĞUNU KOLAYLAŞTIRIYOR

Bakan Uraloğlu, İstanbul’da toplu taşımada Türkiye Kart kullanımının, vatandaşların seyahatlerini kolaylaştıracağını ifade etti. “İstanbul’da Türkiye Kart ile yeni bir seyahat dönemi başlıyor” diyerek, uygulamanın getireceği yeniliklere dikkat çekti.

ÖNEMLİ

Gündem

Cem Gölbaşı Ve 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Bağcılar'da kendisiyle alay edildiğini iddia eden Cem Gölbaşı ve 6 kişilik grup, B.İ.'yi alıkoyup video çekerek sosyal medyada paylaştı. Gözaltına alındılar.
Ekonomi

Döviz Kurları Ve Enflasyon 4 Kasım 2024

4 Kasım Pazartesi günü döviz kurları merak ediliyor. Dolar ve Euro'nun alış-satış fiyatları hakkında güncel bilgiler araştırılmakta.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.