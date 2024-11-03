İstanbul’da Yeni Türkiye Kart Dönemi!

YENİ SEYAHAT DÖNEMİ BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da yeni bir gelişmeyi duyurdu. Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nda Türkiye Kart uygulamasına geçilmesi için UKOME tarafından karar alındığı bilgisini paylaştı.

VATANDAŞLARIN YOLCULUĞUNU KOLAYLAŞTIRIYOR

Bakan Uraloğlu, İstanbul’da toplu taşımada Türkiye Kart kullanımının, vatandaşların seyahatlerini kolaylaştıracağını ifade etti. “İstanbul’da Türkiye Kart ile yeni bir seyahat dönemi başlıyor” diyerek, uygulamanın getireceği yeniliklere dikkat çekti.