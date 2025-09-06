İstanbul’da yenidoğan çetesi duruşması gerçekleşti. Üç hemşire, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 33. duruşma 23 Aralık’a ertelendi

İSTANBUL’DA YARGILANMA SÜRECİ

İstanbul’da, bebek acil hastalarını daha önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 16’sı tutuklu toplam 57 sanığın yargılandığı davanın 33. duruşması gerçekleştirildi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya, organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı’nın da yer aldığı tutuklu 6 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya katılan bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.

ÜÇ SANIK TAHliye EDİLDİ

Duruşmada, mahkeme heyeti hemşire Damla A., hemşire Tuğçe T. ve hemşire Mehmet Halis B.’nin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Duruşma, 23 Aralık tarihinde tekrar yapılmak üzere ertelendi.

DAVANIN DETAYLARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı’nın liderliğindeki suç örgütünün, sevk ve idaresinin sanık doktor İlker Gönen ve 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir tarafından yapıldığı belirtiliyor. İddianamede, örgütün amacının, devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini aşarak doluluğunu sağlamak ve hastaların durumunu kasıtlı olarak ağırlaştırarak Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) yüksek ödeme almak olduğu ifade ediliyor. Bebeklerin durumu daha ağır gösterilerek gereğinden fazla yatış süresi sağlandığı belirtiliyor.

CEZA TALEPLERİ

Sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü sebebiyle “kastan öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlarından toplam 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanık Gıyasettin Mert Özdemir için ise benzer suçlardan 180 yıldan 589 yıl 9 aya varan hapis cezası isteniyor. Toplamda 44 sanık hakkında benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

Soruşturma sürecinde, İstanbul’da 9, Tekirdağ Çorlu’da 1 hastanenin ruhsatları iptal edilerek, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edildi. Ayrıca, “yenidoğan çetesi” ile ilgili soruşturma yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in ölümle tehdit edilmesi olayları da yaşandı. İlker Gönen ise Antalya’da tutuklu bulunduğu cezaevinde 1 Şubat tarihinde intihar etti.

DAVA DOSYALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “yenidoğan çetesi”ne ilişkin hazırlanmış 57 sayfalık yeni iddianamede 13 kişi “şüpheli” olarak yer alırken, Sosyal Güvenlik Kurumu “suçtan zarar gören” olarak kayıtlara geçiyor. Firari hemşire Serenay Şenkalaycı, iki dosyada da şüpheli olarak bulunmaktadır. Bu dosya, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren ana davayla birleştirilmiştir. Mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısını tehdit eden sanık Mustafa Kemal Zengin’in dosyasını ayırmış, davadaki toplam sanık sayısı 57 olarak belirlenmiştir.