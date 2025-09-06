İstanbul’da Yenidoğan Çetesi Gelişmeleri Var. Üç Tutuklu Sanık Tahliye Edildi

İstanbul’da bebek acil hastalarını anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek bu süreçte ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 57 sanıkla ilgili davanın 33. duruşması yapıldı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin konferans salonunda gerçekleştirilen duruşmada, organize suç örgütü lideri olduğu öne sürülen doktor Fırat Sarı’nın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar, şikayetçiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

ÜÇ SANIK TAHLİYE OLDU

Duruşmada mahkeme heyeti, hemşire Damla A., Hemşire Tuğçe T. ve Hemşire Mehmet Halis B.’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, 23 Aralık tarihine ertelendi.

DAVANIN DETAYLARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı’nın suç örgütünün lideri olduğu ve sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in gerçekleştirdiği ifade ediliyor. İddianamede, suç örgütünün esas amacının, işletimini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini devre dışı bırakmak, ünitelerin doluluğunu sağlamak ve hastaların durumlarını olduğundan kötü göstererek Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yüksek ücret tahsil etmek olduğu vurgulanıyor.

CEZA İSTEMLERİ VE SONUÇLAR

Sanıkların, bebeklerin sağlık durumunu daha ağır gösterdiği ve gereğinden uzun süre hastanede kalmalarını sağladığı belirtilirken, bu şekilde SGK’den yüksek ödeme alındığı ve bazı hasta yakınlarından ek ücret alındığı ifade ediliyor. İddianamede sanık Fırat Sarı ve İlker Gönen için “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlarından toplam 177 yıl 6 ay ile 582 yıl 9 ay hapis cezası talep ediliyor.

Soruşturma, İstanbul’da 9 ve Tekirdağ Çorlu’da 1 hastanenin ruhsatının iptali ile sonuçlanmış, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmiştir. Ayrıca, “yenidoğan çetesi” soruşturması kapsamında Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i tehdit eden sanıklar da tutuklanmıştır. Davanın sanıklarından İlker Gönen, Antalya’da tutuklu bulunduğu cezaevinde 1 Şubat’ta intihar etmiştir.

ANA DOSYA İLE BİRLEŞTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “yenidoğan çetesi”ne yönelik hazırlanan 57 sayfalık iddianamede, 13 kişi “şüpheli” olarak yer alırken, Sosyal Güvenlik Kurumu “suçtan zarar gören” olarak tanımlanmıştır. Firari hemşire Serenay Şenkalaycı’nın her iki dosyada da şüpheli olarak bulunduğu iddianame, ana dosya ile birleştirilmiştir. Mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısını tehdit eden sanık Mustafa Kemal Zengin’in dosyasını ayırmış ve davadaki sanık sayısı 57 olarak belirlenmiştir.