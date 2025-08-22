Istanbul’da Yeşil Dönüşüm Toplantısı Gerçekleşti

YEŞİL DÖNÜŞÜM VE İKLİM FARKINDALIĞI PROGRAMI TOPLANTISI

AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı, 81 ilde düzenlediği “Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı” toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. Toplantıda söz alan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koymuş olduğu 2053 net sıfır emisyon hedefinde yeşil kalkınma vizyonu doğrultusunda ülkemizi de bu anlamda geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

PROGRAMIN KATILIMCILARI

Toplantıda AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Şişli İlçe Başkanı Serkan Polat da yer aldı.

İKLİM KRİZİNE YAKIN TEHDİT

Toplantıda konuşan Abdullah Özdemir, iklim krizinin sadece şehirleri değil, ülkeyi ve dünyayı tehdit eden bir durum olduğunu belirtti. Özdemir, “Bu açıdan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koymuş olduğu 2053 net sıfır emisyon hedefinde yeşil kalkınma vizyonu doğrultusunda inşallah kıymetli başkanlarımızın, milletvekillerimizin ve parti temsilcilerimizin katkılarıyla ülkemizi geleceğe hazırlıyoruz” dedi. Özdemir ayrıca, yaz döneminde yaşanan yoğun seller ve yangınların bu konunun ciddiyetini göstermediğini vurguladı.

ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DÜZENLEMELERİ

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer ise, “Yaşanan afetler, iklim değişikliğinin ne denli önemli bir sorun olduğunu ortaya koymuştur. Türkiye, bu derinleşen sorun karşısında kararlı adımlar atmaktadır” açıklamasında bulundu. Tuncer, 2053 net sıfır emisyon hedefinin çevre politikalarının yanı sıra diğer sektörlerin yol haritasını da şekillendirdiğini dile getirdi. Ayrıca, iklim kanunu ile iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumaya yönelik kapsamlı bir çerçeve oluşturduklarını ifade etti. Karbon salınımını düşürmek ve yenilenebilir enerji geçişini hızlandırmak için önemli adımlar atıldığını belirtti.