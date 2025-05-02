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İstanbul’da Yeşilay Forumu Gerçekleşti

ULUSLARARASI YEŞİLAY FEDERASYONU FORUMU DÜZENLENDİ

İstanbul’da, Yeşilay’ın ev sahipliğinde “Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu” düzenlendi. Etkinlik, Atatürk Kültür Merkezi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilip, açılış konuşmasını Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç yaptı. Dinç, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistin Yeşilay Başkanı Ömer Farwana ile Kovid-19 döneminde hastanede hizmet verirken hayatını kaybeden Zimbabve Yeşilay Başkanı Dr. Cherifa Sururu’yu rahmetle andığını belirtti.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE HEDEFİ VURGULANDI

Bağımlılıktan dolayı hayatını kaybeden çocuklar, kadınlar ve gençler için yas tuttuklarını ifade eden Dinç, şöyle konuştu: “Ancak bu yas bizi zayıf bırakmıyor bilakis güçlendiriyor.” Dinç, bu üzüntüyü yaşamanın enerjilerini azaltmadığını, aksine mücadele ve direnç konusunda güçlendirdiğini dile getirerek, bağımlılığın bir toplum için ne kadar yıkıcı olduğunu vurguladı. “Çünkü biliyoruz ki bir insanın başına gelebilecek en kötü, en zor şey bir bağımlılığa bulaşmaktır.” dedi.

105 YILDIR SÜREN MÜCADELE

Dinç, Yeşilay olarak 105 yıldır insanların bağımsızlığı için mücadele ettiklerini ve bağımlılığın pençesinden kurtulmaları adına çalıştıklarını söyledi. 2010’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayeleri sayesinde daha etkili, güçlü ve sürdürülebilir çalışmalar yapmaya başladıklarını belirtti. Konuşmasında, farklı şehirlerdeki Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’nde tedavi gören kişilerin ve ailelerinin gönderdiği mektupları okuyan Dinç, bağımlılıkla mücadelelerinin artarak devam edeceğini ekledi.

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