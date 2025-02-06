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İstanbul’da Yoğun Kar Yağışı Sürüyor

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İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

İstanbul’da sabah saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kentin yüksek bölgelerinde kar yağışı aralıklarla yoğunluk kazandı. Dün başlayan kar yağışı, bugün de sabahın erken saatlerinde devam etti. Özellikle Anadolu Yakası’ndaki Kartal ilçesinin yüksek kısımlarında kar yağışı kendini göstermekte.

VATANDAŞLAR KAR ALTINDA YOLA ÇIKTI

İşe gitmek için yola koyulan vatandaşlar, yağan karın altında yürümekte. Geçtiğimiz günlerde başlayan bu kar yağışı, İstanbul’un kış manzaralarını yeniden ortaya çıkarıyor. Yüksek kesimlerde kar birikintileri oluşurken, günlük hayat sürerken kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.

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