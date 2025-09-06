İstanbul’da Yoğun Trafik Sorunları Yaşıyor

İSTANBUL’DA YAĞIŞ VE TRAFİK KAZALARI YOĞUNLUĞU ARTILIYOR

İstanbul’da sabah saatleri itibarıyla etkili olan yağışlar ve trafik kazaları, şehirdeki trafik yoğunluğunu artırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, saat 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyelerinde ölçüldü. Kentin genelinde ana yol güzergahlarında uzun araç kuyrukları meydana geldi.

AVRUPA YAKASI’NDA HAREKETLİLİK

Avrupa Yakası’nda, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu’nun birçok noktasında trafik yoğunluğu gözlemleniyor. Beylikdüzü’nden başlayan yoğunluk, Avcılar, Küçükçekmece ve Bakırköy güzergahlarında zaman zaman durma noktasına ulaşıyor. D-100 kara yolunda Yenibosna-Sefaköy arasında sağ şeritte yaşanan trafik kazası, bu yoğunluğun sebepleri arasında yer alıyor. TEM bağlantı yolları ve Mahmutbey gişeleri çevresindeki trafik de oldukça kalabalık.

ANADOLU YAKASI’NDA DA BENZER DURUM MEVCUT

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Kadıköy’den başlayan ve Ataşehir, Maltepe ile Kartal güzergahlarına uzanan trafik yoğunluğu yaşanıyor. TEM Otoyolu’nun Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe güzergahlarında da araç sayısı artmış durumda. Avrasya Tüneli ve köprü geçişlerinde, Avrupa Yakası yönündeki geçişlerde uzun bekleme süreleri gözlemleniyor. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte, bazı kişilerin sürücülere su ve çiçek satmaya çalıştığı dikkat çekiyor.