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İstanbul’da Yol Çöktü, İlk GAZ Zarar Gördü

İNŞAAT ÇALIŞMASI SIRASINDA YOLDA ÇÖKME OLDU

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde inşaat çalışması sırasında yolda bir çökme gerçekleşti ve bu durum doğalgaz hattına zarar verdi. Olay, akşam saat 19.30 civarında Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi, Vişneli Sokak’ta meydana geldi.

POLİS VE İGDAŞ EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Edinilen bilgilere göre, inşaat işleri sırasında yol çökmesi oluştu. Bu çökme, bölgede bulunan doğalgaz hattına zarar verdi. Olay yerine hemen polis ve doğalgaz hizmeti sunan İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralanma yaşanmazken, çökme olan alan güvenlik şeridiyle kapatıldı. Ekiplerin durumu kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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