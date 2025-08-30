İstanbul’da Yollar 30 Ağustos Kapatılacak

İSTANBUL VALİLİĞİ’DEN TRAFİK KAPATMA DUYURUSU

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Bugünkü kutlamalar dolayısıyla, 05.45 itibariyle Adnan Menderes Bulvarı, program bitimine kadar iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları” kapsamında belirli yolların kapatılacağı belirtiliyor.

KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİFLER

Adnan Menderes Bulvarı’nın (Vatan Caddesi) girişlerini etkileyecek olan kapatma işlemi, 30.08.2025 Cumartesi günü saat 05:45 itibarıyla başlayacak ve programın bitişine kadar sürecek. Kapatılacak yollar arasında D 100 Kuzey ve Güney istikametlerinden Adnan Menderes Bulvarı’na yapılacak girişler yer alıyor. Ayrıca Edirnekapı, Oğuzhan Caddesi, Sofular Caddesi, Halıcılar Caddesi, Akdeniz Caddesi, Akşemsettin Caddesi ve Ordu Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı’na olan tüm giriş yolları kapatılacak.

Alternatif güzergahlar ise “Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu, O-3 Hal Yolu” olarak açıklandı.

Bu düzenlemelerin, Zafer Bayramı kutlamalarının güvenli ve düzenli bir şekilde geçmesini sağlamak amacıyla yapıldığı vurgulandı.