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İstanbul’da Yollar Fenerbahçe İçin Kapalı

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İSTANBUL’DA CADDELERİN KAPATILMASI

İstanbul’da bugün bazı yollar, Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague şampiyonluk kutlamaları sebebiyle trafiğe kapatılıyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 15.00’ten itibaren etkinlik sona erene kadar belirli yollar trafiğe kapalı kalacak. Bu yollar arasında, Büyükyalı Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı kesişimi ile Bostancı Meydan arasındaki sahil yolu (Kadıköy yönünde), Bağdat Caddesi’nin Bostancı Meydan ile Mustafa Mazhar Bey Sokak arasındaki kısmı ve Bağdat Caddesi’ne çıkan tüm sokaklar bulunuyor.

ALTERNATİF YOLLAR VE UYARILAR

Sürücüler için alternatif güzergâhlar olarak şu yollar öneriliyor: Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi, D-100 Karayolu, Cemil Topuzlu Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı’nın güney yönü. Yetkililer, sürücülerin trafik düzenlemelerine dikkat etmeleri ve alternatif yolları kullanmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

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