İstanbul’da Yolsuzluk Davası İlerlemesi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YÖNELİK SORUŞTURMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” soruşturması sonrasında yaşanan izinsiz yürüyüşlere katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 139 şüpheli, ilk kez hakim karşısına çıktı. Dava süreci, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

MAHKEMEDEN AÇIKLAMA VE DURUŞMANIN ERTELEMESİ

Duruşmanın ilerleyen aşamalarında sanıkların savunmalarının ardından mahkeme, ara kararını açıkladı. Verilen kararda, tüm tutuksuz sanıkların ‘yurt dışına çıkış yasağı’ adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi. Mahkeme, diğer eksiklerin tamamlanabilmesi amacıyla duruşmayı 30 Haziran’a erteledi.

İDDİANAME VE HAPİS CEZASI TALEPLERİ

İddianameye göre, 139 şüphelinin “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası alması talep ediliyor. Bu kapsamda, davanın gidişatı büyük bir merakla takip ediliyor.