İstanbul’da Yolsuzluk Soruşturmaları Başladı

GÖZALTI KARARLARI AÇIKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” ve “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmaları ile Beşiktaş Belediyesi’nin 29 Ekim harcamalarına dair yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları çerçevesinde toplam dört ayrı soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı alanlar arasında yer alan isimler dikkat çekiyor.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA ÖNEMLİ İSİMLER VAR

Gözaltı kararından etkilenenler arasında, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy gibi üst düzey yöneticiler bulunuyor. Ayrıca, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Daka ve Mehmet Mandacı ile Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcıları Rıza Can Özdemir ve Ömer Kazancı da gözaltı kararından nasibini aldı. Belediyeler ile gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerindeki arama ve incelemelerin devam ettiği belirtiliyor.

BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN GÖZALTINA ALINDI

5. dalga operasyonunun bir parçası olarak, Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde de adı sıkça telaffuz edilen Hasan Akgün bu sabah gözaltına alındı. Daha önce adı yolsuzluk iddialarına karıştığına dair bir söylemde bulunan Akgün, herhangi bir etik dışı süreç içerisinde olmadığını ifade ediyor. 1994 yılından bu yana Büyükçekmece Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.

HASAN AKGÜN’ÜN EĞİTİMİ VE BELEDİYECİLİK KARİYERİ

Hasan Akgün, 1955 yılında Trabzon’un Araklı ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Adapazarı’nın Kaynarca ilçesinde tamamladı ve ortaokul öğrenimini Florya Şenlikköy Ortaokulu’nda geçirdi. 1979 yılında İstanbul Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1975 yılında belediyecilik kariyerine adım atan Akgün, Sefaköy (Küçükçekmece) Belediyesi’nde Yazı İşleri Müdürü ve Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 1979-1988 yılları arasında Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde “Şehircilik ve Belediyelerin Yönetimi” programına katılarak uzmanlık kazandı.

AKGÜN’ÜN AKADEMİK ÇALIŞMALARI VE BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİ

1981’de İstanbul Belediyesi Küçükçekmece Bölge Belediye Şube Müdürlüğü’nün kurucu kadrosunda yer aldı ve Müdür Yardımcılığı yaptı. 1989-1993 yılları arasında ise Fransa, Almanya ve Belçika’da yerel yönetim uygulamalarını inceledi. Akademik kariyerine devam eden Akgün, 1994 yerel seçimlerinde Büyükçekmece Belediye Başkanı seçildi. 1999’dan itibaren üst üste 7 kez Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı.

Akgün, bu süreçte yerel seçimler ve yerel yönetim konularına yoğunlaştı. 1975 yılında kurulan Türkiye’nin ilk Belediyeler Birliği olan Marmara Belediyeler Birliği’nin kuruluşunu gerçekleştirdi ve 2002-2004 yılları arasında birliğin başkanlığını üstlendi. Bu bağlamda, Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Milli Delegasyonu üyeliği görevlerine devam ediyor.