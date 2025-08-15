İstanbul’da Yolsuzluk Soruşturması: 44 Gözaltı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YÖNELİK GÖZALTILAR ARTYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmaları çerçevesinde toplamda 44 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Aralarında CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü çalışmalarda, Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı ile bağlantılı olarak, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında yer aldığı 35 kişinin, “Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştıkları” iddialarıyla soruşturma kapsamına alındığı belirtildi. Ayrıca, “çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında ve Ongun kontrolünde faaliyet gösterdiği” iddiasıyla 9 kişinin kimliği belirlendi. Gözaltı kararları doğrultusunda şu ana kadar düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda, Beyoğlu Belediye Başkanı Güney’in de aralarında olduğu 40 kişi gözaltına alındı.

TUTUKLULARIN SAYISI 97’YE ULAŞTI

İBB’ye yönelik ilk operasyonun başladığı 19 Mart tarihinden bu yana toplamda 8 operasyon gerçekleştirildi ve gözaltı sayısı 316’ya yükseldi. Soruşturma çerçevesinde şu an 97 kişi tutuklu olarak bulunuyor. Önceki gün Jandarma tarafından yapılan operasyonda 14 kişi için gözaltı kararı verilmiş, 13 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu son operasyondan önce reklam ihalelerini de inceleme altına aldı. İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in, kendisine yakın olan şirketler aracılığıyla ihaleler düzenlediği öne sürülüyor. 12 Ağustos Salı günü gözaltına alınan şüpheliler, “örgüt üyeliği”, “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla karşı karşıya.

İNAN GÜNEY’İN YAŞAM HİKAYESİ

İnan Güney, 1977 yılında Sivaslı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve Örnektepe’de büyüdü. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden diplomasını aldı. Yüksek Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler alanında tamamlayan Güney, tezini “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” üzerine yazdı. 1995 yılında siyasete Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’nda adım atan Güney, ana kademe ilçe yönetim kurulu üyeliği ve eğitim sekreterliği görevlerini üstlendi. 2011-2014 yılları arasında Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevini yürüttü ve 2019-2024 döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliğini üstlendi. 2020-2022 yılları arasında ise CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup yöneticisi olarak hizmet verdi. Mali Müşavir olan İnan Güney, ailesiyle birlikte Beyoğlu’nda elektrik malzemesi ithalat-ihracatı ile ilgilenen şirketlerin yöneticiliğini yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak yer alan Güney, Beyoğlu Belediyesi’nin Cumhuriyet tarihindeki 7. Başkanı olarak seçildi. Evli ve üç kız çocuğu babasıdır.