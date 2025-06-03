İstanbul’da Yolsuzluk Soruşturması Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ile birlikte 3 şüpheli için tutuklama talebinde bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında İBB Başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu şüphelilere karşı “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla soruşturma yürütüyor. Tutuklama talebi yapılan Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın asistanı Gürkan Polat için savcılığın sevk yazısına ulaşılmış durumda.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Savcılığın yazısında, Erdoğdu’nun Fatih Keleş’e bağlı bir yapı içerisinde hareket ettiği ifade ediliyor. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren şüpheli Ertan Yıldız, Erdoğdu’nun, V*** H***** adlı firmadan aldığı 1 milyon 200 bin dolarlık rüşveti Keleş’e verdiğini belirtti. Yazıda, “Söz konusu sözleşmeye ilişkin tespitlerin, şüpheli Erdoğdu’nun rüşvete aracılık yaptığını gösterir nitelikte deliller içerdiği” yer aldı. Ayrıca, Erdoğdu’nun kısmen Ekrem İmamoğlu’nun liderliğini yaptığı suç örgütünde Keleş’e bağlı olarak hareket ettiği ve bu bağlamda “suç örgütüne üye olmak” ile “rüşvet almak” suçlarını işlediği belirtiliyor.

AĞAÇ AŞ GENEL MÜDÜRÜ İLE İLGİLİ TESPİTLER

Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas hakkında da önemli tespitler mevcut. Yazıda, Sukas’ın, Ertan Yıldız’a bağlı bir yapı içerisinde hareket ederek, görev süresince ihalelerden rüşvet aldığı ve bu paraları Fatih Keleş ile Ertan Yıldız’a ilettiği kaydediliyor. Ayrıca, Sukas’ın eşi Berna Sukas’ın milletvekilliği döneminde çeşitli müteahhitlerden maddi menfaat sağladığı belirtiliyor. Yazıda, “Sukas’ın İmamoğlu öncülüğündeki suç örgütünün devamlılığı için iş adamlarından menfaat temininde bulunduğu” yönünde ifadeler yer alıyor.

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik’in, eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a bağlı yapıda hareket ettiği belirtilmekte. Yazıda, Erçevik’in birçok örgüt üyesiyle ilişkisinin bulunduğu ve savunmalarının suçtan kaçmaya yönelik olduğuna dair ifadeler yer alıyor. Bu durum, şüphelinin “suç örgütüne üye olmak” ve “rüşvet almak” suçlamalarıyla karşı karşıya kalmasına neden olduğu belirtilmekte.

ÇALIK’IN ASİSTANI HAKKINDAKİ TESPİTLER

Eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık’ın asistanı Gürkan Polat ile ilgili yapılan tespitlerde ise, Polat’ın şüpheli Erçevik ile ilişkisinin olduğu ve birçok örgüt üyesi ile bağlantı kurduğu kaydediliyor. Yazıda, Veysel Erçevik’in kullandığı ileri sürülen bir ofiste yapılan aramalarda içi boş büyük kasaların bulunduğu ve kiralanmadığı belirtiliyor. Polat’ın savunmalarının çelişkili olduğu ifade edilmekte.

YASAL İŞLEMLERİN GEREKLİLİĞİ

Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin üzerlerine atılan suçların niteliği ve mevcut delil durumu dolayısıyla tutuklanmalarının talep edildiği belirtiliyor. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde yapılan bazı tespitler, önemli verilere erişim sağlıyor.