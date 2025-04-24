İstanbul’da Yolsuzluk Soruşturması Devam Ediyor

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarıyla ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasını sürdürmeye devam ediyor.

İFADELER ORTAYA ÇIKIYOR

Soruşturma çerçevesinde “müşteki” olarak ifade veren Keleşoğlu Holding Eston Yapı AŞ ortaklarından Fuat Keleş, 2015 yılında Beylikdüzü’nde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) bir konut projesi devraldıklarını aktararak, projenin birçok parsel yapısına sahip olduğunu ifade etti. TMSF’den Eston Yapı AŞ’yi satın aldıktan sonra 2 parselde inşaat ruhsatlarının bulunduğunu belirten Keleş, ilerleyen süreçte ruhsat almak için gerekli projeleri Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ilgili birime teslim ettiklerini söyledi. “Bu dönemde babam Mustafa Keleş’in Arke İnşaat ile başka projelerindeki ortaklarından Kameroğlu İnşaat ile ticari bir anlaşmazlık davası vardı. Ekrem İmamoğlu bu davadan feragat etmesi için babamı aradı” diyen Keleş, babasının davadan feragat etmediğini belirtti.

BAŞKA BİRİSİYLE GÖRÜŞMELER YAŞANDI

Keleş, ruhsat alımında sorun yaşadıkları dönemde, kendisiyle daha önce tanışmadığı bir kişinin ofisine geldiğini ve ruhsat işini çözeceğini söylediğini dile getirdi. Keleş, “Senin ruhsat işini çözmem için bana 1 milyon dolar getirmen lazım” dediğini aktardı. Keleş, bu talep üzerine 3 eşit parça halinde senet hazırlayıp bu parayı teslim ettiğini ifade etti. Daha sonra paraları teslim ederek senetleri imha ettiğini belirten Keleş, “Bu ödemeyi farklı zamanlarda almak zorunda kaldım. Şahıs, benim durumumu bilerek Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan aldığı bir direktifle ‘1 milyon dolardan 1 kuruş bile aşağı olmaz’ diyerek beni korkuttu” diye ekledi.

RUHATIN ÖNEMİ VURGULANDI

Keleş, söz konusu olayla ilgili mağdur ve şikayetçi olduğunu belirtirken, Beylikdüzü Belediyesi’nden aldığı yapı ruhsatını soruşturma dosyasına eklenmesi için savcılığa teslim ettiğini ifade etti. Elde edilen belgelerin soruşturma için önemli olduğu vurgulandı.