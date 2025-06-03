İstanbul’da Yolsuzluk Soruşturması Devam Ediyor

İSTANBUL MERKEZLİ YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI

İstanbul merkezli yapılan 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, şüpheli Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşlerinden ve akrabalarından 5 milyon 500 bin lira ile 16 araç talep ettiğine ilişkin kendisinin bilgisi dahilinde bir para transferi ya da araç teslimatı olmadığını savunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşı olarak yer aldığı iddia edilen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece ile Beşiktaş Belediyeleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleriyle ilgili soruşturmalar dahilinde 36 şüpheli savcılıkta ifade vermeye devam ediyor.

ÇAYKARA’NIN İFADESİ

Aziz İhsan Aktaş’ın suç örgütüne yönelik soruşturma sürecinde gözaltına alınan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, emniyet ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyip istemediği sorusuna “Hayır istemiyorum çünkü suç işlediğimi düşünmüyorum” yanıtını veriyor. Çaykara, Avcılar Belediyesindeki ihale süreçleri, hak ediş bedellerinin ödemeleri ve kendisine bilgi verilip verilmediğine dair sorularda ise şu ifadeleri kullanıyor: “İhale süreçleri ile alakalı benim herhangi bir müdahalem söz konusu değildir, bu süreçler Kamu İhale Kanunu çerçevesinde ilgili müdürlükler tarafından yürütülmektedir. Tarafıma ödemeler yapılırken herhangi bir bilgi verilmez, yüklenici firmalar ile kesinlikle görüşme sağlamadım.”

İDDİALAR VE CEVAPLAR

Çaykara’nın ifadesine göre, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın, Aktaş’ın akrabalarından, Beşiktaş Belediyesinde birikmiş olan hak ediş ödemelerini alabilmek için 5 milyon 500 bin lira ve 16 araç talep ettiği belirtiliyor. Çaykara, “Bunlarla ilgili hiçbir bilgim yok, para talep edilip edilmediği hiç aklıma gelmedi” diyor. Ayrıca Çaykara, adı geçen kişileri ve şirkete dair kesinlikle bir tanışıklığı olmadığını ve bu süreçte kendisinin konunun herhangi bir tarafı olmadığını vurguluyor.

TEKNİK DETAYLAR VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Soruşturma kapsamında el konulan cep telefonları ve laptopların şifresini vermek istemeyen Çaykara’ya “Cep telefonu şifrenizi vermeme sebebiniz nedir?” sorusu yöneltiliyor. Çaykara, iki telefonundan birine ait sim kart şifresini verirken diğerini hatırlamadığını belirtiyor. İfadesinin devamında Çaykara, “Ben 34 yaşında Avcılar’ın seçilmiş genç belediye başkanı olarak bu suçlarla ve isimlerle alakam yoktur. Çok yoğun bir seçim süreci içinde kendi görevimi 14 aydır layıkıyla yapmaya çalışıyorum ve adalete olan inancım tam” diyerek durumu adaletin takdirine bıraktığını ifade ediyor.