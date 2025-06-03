İstanbul’da Yolsuzluk Soruşturmasında 38 Gözaltı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen dört ayrı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, 31 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Bu şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve sonrasında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

SORUŞTURMALARIN İÇERİĞİ

Yürütülen soruşturmalar dört farklı konuyu kapsıyor:

1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yolsuzluk Soruşturması: İBB’ye bağlı iştirakler ve bazı daire başkanlıklarında usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılmış olan bu soruşturma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarını içeriyor.

2. Aziz İhsan Aktaş’ın Lidere Dirdği Suç Örgütü Soruşturması: Aktaş’ın elebaşısı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediyelerle bağlantılı olarak maddi menfaat sağladığı ve yolsuzluk faaliyetlerinde bulunduğu iddia ediliyor.

3. Büyükçekmece Belediyesi Soruşturması: Belediye başkanı ve görevlilerinin, inşaat ruhsatı ve iskan izni süreçlerinde firmalardan maddi menfaat talep ettiği, bazı iş sahiplerini bağış ve sponsorluk adı altında baskı altına aldığı öne sürülüyor.

4. Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Soruşturması: Bu müdürlük bünyesinde usulsüz ihaleler ve rüşvet iddiaları soruşturuluyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

31 Mayıs 2025’te İstanbul, Ankara, Adana ve diğer illerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda, aralarında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Ardından yapılan çalışmalarda 5 şüpheli daha yakalanarak gözaltı sayısı 38’e ulaştı.

Soruşturma kapsamında toplam 47 kişiye gözaltı kararı verilmişti. Bu kişilerin 3’ü cezaevinde, 3’ü ise yurt dışında olduğu belirlendi. Polis ekipleri, firari durumda olan 3 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.