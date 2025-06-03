İstanbul’da Yolsuzluk Soruşturmasında 38 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen dört ayrı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, 31 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sonrasında Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi ve daha sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na ulaştırıldığı bildirildi.

Soruşturmaların İçeriği

Yürütülen soruşturmalar dört farklı konuyu kapsıyor: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yolsuzluk Soruşturması, İBB’ye bağlı iştiraklerde ve bazı daire başkanlıklarında ortaya konulan usulsüzlük iddialarını içeriyor. Bu iddialar, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarını barındırıyor.

Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütü soruşturması, Aktaş’ın başında olduğu öne sürülen örgütün, belediyelerle bağlantılı olarak maddi menfaat sağladığı ve yolsuzluk faaliyetlerinde bulunduğu iddialarını içeriyor. Ayrıca, Büyükçekmece Belediyesi Soruşturması çerçevesinde, belediye başkanı ve görevlilerinin, inşaat ruhsatı ve iskan izni süreçlerinde firmalardan maddi menfaat talep ettiği iddia ediliyor. Bazı iş sahiplerinin, bağış ve sponsorluk adı altında baskı gördüğü öne sürülüyor. Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü soruşturmasında da usulsüz ihaleler ve rüşvet vakaları inceleniyor.

Operasyonun Ayrıntıları

31 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul, Ankara, Adana ve diğer illerde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de aralarında bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. İlerleyen süreçte yapılan çalışmalar neticesinde 5 şüpheli daha yakalanarak gözaltındaki toplam sayısı 38’e ulaştı. Soruşturma dahilinde, toplam 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkmış durumda. Bu kişilerden 3’ünün cezaevinde, 3’ünün ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, firari durumdaki 3 şahsı yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.