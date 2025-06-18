İstanbul’da Yüksek Sıcaklık Zor Anlar Yarattı

YÜKSEK SICAKLIKLAR VATANDAŞLARI ZOR DURUMDA BIRAKTI

İstanbul’da devam eden yüksek sıcaklıklar, vatandaşlar için zor anlar oluşturuyor. Taksim Meydanı’nda bazı yerli ve yabancı turistler, gölge alanlarda serinlemeyi tercih ederken, bazıları da şemsiye kullanarak geziniyor. Şehirdeki artan sıcaklıklar, özellikle açık alanda dolaşanları bunaltıyor ve zor anlar yaşatıyor.

ŞEMSİYELERLE GÜNEŞTEN KORUNMA ÇABASI

İstanbul’un en hareketli bölgeleri olan Taksim ve İstiklal Caddesi’nde bulunan turistler, güneşin etkisinden korunmak için şemsiyelerle dolaşıyor. Şemsiye kullanan turistlerin görüntüleri kameralarla kaydedilirken, bazı vatandaşlar ise serinlemek için gölgelik alanlara yöneliyor. Dükkan önlerinde ve ağaç gölgelerinde dinlenmeyi tercih edenler, sıcak havadan korunmaya çalışıyor. Cadde üzerindeki su satıcıları ve dondurma tezgahları da yoğun ilgi görüyor.

GEZİLER KISALDI, DİNLENME SÜRELERİ ARTIRILDI

Etkili sıcaklıklar sonucunda turist rehberleri, gruplarının gezilerini kısaltıyor ve dinlenme sürelerini artırıyor. Böylece, tatilcilerin sıcak havadan daha az etkilenmeleri amaçlanıyor. Öte yandan, İstanbul’da bu hafta sonuna kadar zayıf rüzgar ve yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık seviyesinin daha da artması bekleniyor.