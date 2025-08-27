İstanbul’da Yürütülen Soruşturmalar Devam Ediyor

SAVCILIK SORUŞTURMALARI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüyle ilgili yürüttüğü soruşturmada Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı kişiler hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla işlemleri devam ediyor. Aktaş hakkında alınan “konutu terk etmeme” tedbiri ise kısa süre önce kaldırıldı.

AKTAŞ’TAN İLK AÇIKLAMALAR

Serbest kalmasının ardından Aktaş, TYT Türk muhabiri Nuray Başaran’a önemli ifadeler verdi. Aktaş, “Ben buradayım. İstanbul’dayım. Yarın da buradayım. Dava günü de burada olacağım. Davadan sonra da burada olacağım” diyerek duruşmalara katılacağını vurguladı. Ayrıca, “Arkadaşlarının yüzüne nasıl bakacağını çok merak ediyorum” dedi. Aktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın belediyelere yönelik başlatmış olduğu yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklandığını belirtti.

DURUMUNDAN RAHATSIZ OLANLAR ORTAYA ÇIKABİLİR

Devletine yardımcı olmak için ifadeler verdiğini açıklayan Aktaş, “Tabii bunlardan rahatsız olanlar olacaktır. Bırakın ülkemden kaçmayı, duruşmaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum” ifadesini kullandı. Ayrıca, siyasiler hakkında da şunları ekledi: “Vekiller, genel başkan yardımcıları, acaba Türkiye’de kalacaklar mı, yoksa kaçacaklar mı?”