İstanbul’da Yürüyüş Düzenlendi, Adalet İstendi

MATTIA AHMET MİNGUZZİ İÇİN YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

İstanbul’da bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi için Trabzon’da bir yürüyüş gerçekleştirildi. Anne Yasemin Minguzzi, “Tam 24 yıl indirimsiz ceza almalarını istiyorum. Artık yeter diyoruz. Ahmet, kırmızı düğmeye bastı, bundan sonraki Ahmetler ölsün istemiyorum” diyerek adalet mücadelesini sürdürdü. Yürüyüş, Meydan Parkı’nda Yasemin Minguzzi’nin, “sessiz kalmayan annelere destek” çağrısıyla vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor taraftarları ve halk da bu yürüyüşte yer alarak slogan atıp, anne Minguzzi’ye destek verdi.

TÜM ÇOCUKLAR İÇİN MÜCADELE

Yasemin Minguzzi, tüm çocuklar için mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, 2 Ekim’deki duruşmaya Trabzon halkını davet etti. “Burada olmak güzel. Geçen gün Sinem için de yürüyüş yaptık. Bugün de maalesef Trabzon’da üzücü bir kadın cinayeti haberi duydum. Çok üzgünüm. Bu tür olayların durdurulmasını istiyorum. Bugün, ilk kez Ahmet olmadan Trabzon’a geldim” şeklinde ifade etti. Yasa değişikliği talep eden Minguzzi, İstanbul’da adliye salonundaki kalabalığın az olduğuna dikkat çekerek, “Trabzonlular, özellikle gençler, 2 Ekim’de İstanbul’a gelin. Kalabalık olarak orada olmalıyız” dedi. Mücadelesinde destek arayan Yasemin Minguzzi, “İtalya’da kadınlara şiddet konusunda yasalar değişiyor. Müebbet hapis cezası alıyorlar. Mücadelem de bu” diyerek Trabzonspor’un da destek verdiğini vurguladı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise kalabalığın duyarlılığını gösterdiğini belirterek, “Ahmet’imize ve Ahmetlerimize sahip çıkmak için buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Bu bir duyarlılık, farkındalık meselesi. Ahmetlerimiz ve kadınlarımızın katledilmemesi için dayanışmamız gerekiyor” dedi. Kaya, Trabzon’un kültürel önemine dikkat çekerek, “Kentin bu tür olaylarla anılması bizleri derinden üzüyor. Geçen hafta Sinem’in katledilmesi ve yine acı bir kadın cinayeti haberi aldık. Bu tür olaylar bizlere yakışmıyor” şeklinde konuştu. Yürüyüşte toplanan kalabalık, kentin sokaklarında sloganlar atarak, şarkılar söyleyerek protesto gösterisinde bulundu.