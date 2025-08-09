İstanbul’da Yürüyüş Gerçekleştirildi, Umut Verildi

GÜNDEMDEKİ YÜRÜYÜŞ

İstanbul’da, 7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze Şeridi’nde gerçekleştirilen ve binlerce insanın yaşamını yitirdiği İsrail saldırılarına dikkat çekmek için “Gazze’ye Umut Işığı Ol” temalı bir yürüyüş düzenlendi. Bu etkinlikte, 15 sivil toplum kuruluşunun yanı sıra çok sayıda vatandaş Beyazıt Meydanı’nda toplandı. Yüzlerce insanın katıldığı bu buluşmada öncelikle akşam namazı kılındı.

Akşam namazının akabinde, kalabalık “Katil İsrail, Filistin’den defol” ve “Gazzeli çocuklar bizi bekliyor” sloganlarıyla meydanı doldurdu. Vatandaşlar, cep telefonları ve küçük fenerlerle ışıklarını açarak yürüyüşe başladı. Katılımcılar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla birlikte “Siyonist katiller hesap verecek”, “İsrail Gazze’yi aç bırakıyor” ve “Anne olmak bir insan hakkıdır. Peki Filistinli annelerin hakkı nerede?” yazılı pankartlar ve dövizler taşımaktaydı.

Türkiye Gençlik STK’leri Platformu (TGSP), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İHH İnsani Yardım Vakfı, İlim Yayma Vakfı ve İnsan ve Medeniyet Hareketi gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yanı sıra birçok vatandaşın katılım sağladığı yürüyüş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde sona erecek.