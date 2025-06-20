İstanbul’da Yüzme Alanları Kaliteli Olacak

İSTANBUL’DA YÜZME SUYU KALİTESİ GÖZLEMLEME ALTINDA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İl Yüzme Suyu Komisyonunca İstanbul’da belirlenen 97 alanda yüzme suyu kalitesinin mikrobiyolojik ve kimyasal olarak akredite laboratuvarlarda her 15 günde bir tahlil ve tetkiklerinin yapıldığını açıkladı. Güner, yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliğine bağlı İl Yüzme Suyu Komisyonu koordinesinde yürütülen aktivitelerle yüzme alanlarının, sağlık ve güvenlik standartlarına uygun olarak düzenlendiğini belirtti. Sezon başlamadan önce bu alanların belirlendiğini ve su analizlerinin akredite laboratuvarlarda gerçekleştirildiğini ifade eden Güner, “İstanbul’da 97 yüzme alanımız var. Bu alanlar sağlık ve güvenlik açısından düzenli bir şekilde takip ediliyor.” dedi.

DENİZ SUYU KALİTESİ HER 15 GÜNDE BİR KONTROL EDİLİYOR

Güner, yüzme alanlarındaki deniz suyunun kalitesinin, sezona boyunca 15 günde bir alınan örneklerle kontrol edildiğini dile getirdi. “Sağlıklı yüzme alanları, yüzme suyunun iyi kalitede olmasını çok önemsiyoruz,” diyen Güner, suyun kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin İstanbul’daki üç büyük halk sağlığı laboratuvarında yapıldığını vurguladı. “Bu analizlerle suyun insan sağlığını tehdit eden unsurların varlığı değerlendiriliyor. Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak su kalitesi ‘iyi’, ‘orta’ ve ‘kötü’ olarak sınıflandırılıyor. İstanbul’da kötü kalitede yüzme suyu bulunan bir alan yok.” şeklinde konuştu.

GÜVENLİ YÜZME ALANLARININ ÖNEMİ

Insan sağlığına büyük önem verdiklerini belirten Doç. Dr. Güner, “Hava sıcaklıkları arttığında insanların serinlemesi için bu yüzme alanlarını açıyoruz; ancak bizim için insanların sağlığı her şeyden önemli,” diyerek, iyi kalitede sağlıklı yüzme alanlarının izlenmesine önem verdiklerini ifade etti. “Bu kapsamda İl Yüzme Suyu Komisyonunca İstanbul’da belirlenmiş 97 alanda periyodik olarak 15 günde bir analizler yapılıyor,” dedi.

Yüzme alanlarının sadece su kalitesine göre değil, aynı zamanda güvenlik ve çevresel koşullara göre belirlendiğini hatırlatan Güner, cankurtaran hizmetleri, tuvalet olanakları ve olası boğulma riskleri gibi faktörlerin göz önünde bulundurularak seçim yapıldığını belirtti. “Vatandaşların yalnızca belirlenmiş yüzme alanlarını kullanmalarının önemli,” diyen Güner, bu alanların dışındaki yerlerde denize girilmesinin ciddi sağlık ve güvenlik riskleri taşıyabileceğini vurguladı.

YÜZME ALANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN KAMU PLATFORMU

Yüzme alanlarının güncel bilgileri ve su kalitesi verilerinin, Sağlık Bakanlığı’nın internet adresinde kamuoyuyla paylaşıldığını bildiren Güner, “Vatandaşlar bu platformdan yüzme alanlarının yerlerini ve su kalitesini takip edebilir. Bu konuda toplumdan hassasiyet göstermesini rica ediyoruz,” dedi. İstanbul’daki belirlenen yüzme alanları arasında Burgazada Su Sporları Kulübü, Büyükada halk plajları, Heybeliada plajları, Kınalıada Su Sporları Kulübü gibi birçok yer bulunuyor.