İstanbul’da Yüzücü Arama Çalışmaları Devam Ediyor

YÜZÜCÜ KAYBINA YÖNELİK ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul’da düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında denizde kaybolan Rus yüzücü için arama faaliyetleri 4’üncü gününde sürmekte. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 24 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen etkinlikte, 29 yaşındaki Rus sporcu Nikolai Svechnikov’un karaya çıkmadığı tespit edildi. Aynı gün kaybolan yüzücü için arama çalışmaları derhal başlamıştı.

DENİZDE KAYBOLAN YÜZÜCÜ İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Nikolai Svechnikov’un kaybolduğu gün itibarıyla arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, İstanbul Boğazı’ndaki arama kurtarma çalışmalarını ilk günden itibaren yürütmekte. Çalışmalarda, komutanlık tarafından görevlendirilen dalış timleri, belirlenen bölgelerde Yandan Taramalı Sonar (YTS) destekli cihazlar kullanarak arama faaliyetlerini gerçekleştiriyor.