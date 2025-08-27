Haberler

İstanbul'da Yüzücü Arama Çalışmaları Devam Ediyor

YÜZÜCÜ KAYBINA YÖNELİK ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul’da düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında denizde kaybolan Rus yüzücü için arama faaliyetleri 4’üncü gününde sürmekte. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 24 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen etkinlikte, 29 yaşındaki Rus sporcu Nikolai Svechnikov’un karaya çıkmadığı tespit edildi. Aynı gün kaybolan yüzücü için arama çalışmaları derhal başlamıştı.

DENİZDE KAYBOLAN YÜZÜCÜ İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Nikolai Svechnikov’un kaybolduğu gün itibarıyla arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, İstanbul Boğazı’ndaki arama kurtarma çalışmalarını ilk günden itibaren yürütmekte. Çalışmalarda, komutanlık tarafından görevlendirilen dalış timleri, belirlenen bölgelerde Yandan Taramalı Sonar (YTS) destekli cihazlar kullanarak arama faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Şanlıurfa’daki Yangın, İtfaiye Tarafından Kontrol Edildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı belirtilirken, hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Mahsun Akyıldız Suya Girdi, Boğuldu

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde piknik yapan bir kişi, sıcak havanın etkisiyle girdiği Dicle Baraj Gölü'nde boğuldu ve hastanede yaşamını yitirdi.

