İstanbul’da Yüzücü Arama Çalışmaları Sürüyor

37. BOĞAZİÇİ KITALARARASI YÜZME YARIŞI

İstanbul’da düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında denizde kaybolan Rus yüzücü için arama faaliyetleri sürüyor. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları havadan görüntülenmiş durumda. İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenmiş olan bu yılki yarış, Beykoz Kanlıca’dan başlayarak Kuruçeşme’de sona ermişti.

KAYBOLAN YÜZÜCÜNÜN DURUMU

3 bin yarışmacının katıldığı bu etkinlik sona erdikten sonra, 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un karaya çıkmadığı belli olmuştu. Kayboluşunun 3’üncü gününde de arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Boğazı’nda arama faaliyetlerini sürdürüyor. Dalgıç polislerin suyun altında gerçekleştirdiği arama çalışmaları da devam ediyor. Arama faaliyetleri havadan takip ediliyor.