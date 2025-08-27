İstanbul’da Yüzücü Bulundu, Çalışmalar Devam Ediyor

KAYBOLAN YÜZÜCÜNÜN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul’da gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı esnasında denizde kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’u arama çalışmaları 4’üncü gününde devam ediyor. Kayıp yüzücü, Üsküdar Çengelköy açıklarında intensif bir şekilde aranıyor. Geçtiğimiz pazar günü İstanbul Boğazı’nda gerçekleşen yarışa 3 bin sporcu katıldı. Yarışın sona ermesinin ardından 29 yaşındaki Nikolai Svechnikov’un karaya çıkmadığı tespit edildi. Bunun üzerine sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri hemen arama faaliyetlerine başladı.

ARAMA ÇALIŞMALARI FARKLI EKİPLER İLE SÜRGÜYOR

Arama çalışmaları çerçevesinde dalgıç polisler, itfaiye arama kurtarma ve sahil güvenlik ekipleri, Çengelköy Sahili’nde dalış yaparak kayıp yüzücüyü bulmak için yoğun bir çaba içerisinde. Ekiplerin çalışmaları havadan da görüntüleniyor. Kayıp yüzücünün bir an önce bulunması için sürdürülen çabalar, yerel halk ve yarışa katılan sporcular tarafından yakından takip ediliyor.