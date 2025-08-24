İstanbul’da Yüzücü Yarışması Düzenlendi

YARIŞA KATILAN YÜZÜCÜLER VE DESTEKLEYEN KURUMLAR

İstanbul, 24 Ağustos 2025’te Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 81 ülkeden 2 bin 800’den fazla yüzücünün katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik, İstanbul Valiliği’nin koordinasyonunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 26 kamu kurumu ile sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edildi. Yarışmacılar, başlangıç noktalarına teknelerle taşındı ve start verilmesiyle birlikte suya atlandı.

PARKURDA MÜCADELE VE DÖNEMSEL BAŞARI

Beş kıtadan gelen birçok yüzücü, yaklaşık 6,5 kilometrelik zorlu parkurda Boğaz’ın akıntılarıyla başa çıkmaya çalıştı. Yarışma, Kanlıca’dan Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’na kadar sürdü ve burada başarılı olan sporcular, bitişin ardından ödüllerini aldı. 1989 yılında yalnızca 68 yüzücüyle başlayan bu organizasyon, şu anda dünyanın en saygın açık su yarışı olarak kabul ediliyor.

SPORCULARIN DÜŞÜNCELERİ VE TECRÜBELERİ

Yarışın güzel geçeceğini belirten yarışmacı Erhan Turan, “Bende yarışacağım. Yarış iyi geçecek. Hava çok güzel. Güzel bir denizle iki kıtayı birleştireceğiz. Daha önce 2010 yılında oğlumla birlikte katılmıştım. O sene kategoride 5’inci olmuştum. Seçmelerden sonra buraya katılma hakkını kazandık. Bir Asya’ya bir Avrupa’ya bakarak yüzeceğiz. Buraya eşimle geldim” dedi. Ailesiyle katılan Yağmur Hüner ise “Bu sene 5’inci defa yarışa katılacağım. Geçen sene ara verdim, bu sene devam ediyorum. Adrenalin için katıldım. Her sene çok zevkli geçiyor. Boğazı sudan görmek aşırı zevkli bir duygu. Ailemle geldim” şeklinde ifade etti.