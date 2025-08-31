İstanbul’da Zirve, Barış İçin Diyalog

ÇİN ZİYARETİ VE ZİRVE HAZIRLIKLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılmak amacıyla Çin’e yapacağı ziyaret öncesinde, People’s Daily adlı önemli bir yayın organında bir makale yayımladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın web sitesine göre “Barış ve Adalet İçin Ortak Yol” başlıklı makalede Erdoğan, Türkiye’nin tarih boyunca köprüler kurmuş ve medeniyetleri bir araya getirmiş bir ülke olduğunu belirtti. Erdoğan, dış politikanın temeli olarak güven tesis etme, iletişim kanallarını açık tutma ve krizleri çözme kararlılığını gösterdiğini vurguladı.

KÜRESEL KRİZLER VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin barışın, istikrarın ve diyaloğun egemen olması için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti. “Karadeniz Tahıl Girişimi” örneğiyle ilgili olarak, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı küresel krizlerin etkilerini azaltmaya yönelik pratik çözümler geliştirdiklerini kaydetti. Erdoğan, bu girişim ile dünya genelinde milyonlarca insanın gıda güvenliğinin sağlandığını belirtti. Ayrıca, barış görüşmeleri sırasında Antalya ve İstanbul’da tarafları bir araya getirdiklerini, bunun diplomasi trafiğini sürdürdüğünü ve insani koridorların açılmasına yardımcı olduğunu söyledi.

GAZZE’DEKİ İNSAN HAKLARI MESELESİ

Makalede Erdoğan, dünyadaki karmaşık krizlere de dikkat çekti. Mevcut uluslararası sistemin bu krizlerin üstesinden gelmede yetersiz kaldığını belirten Erdoğan, Gazze’deki durumu örnek göstererek, Türkiye’nin insan ve insan hakları merkezli bir politika izlediğini ifade etti. Sivil halkın güvenliği ve insani yardımlara erişim adına yürüttükleri çalışmalara devam ettiklerini vurguladı. Filistin meselesinin çözümünde 1967 sınırlarının esas alınarak bağımsız bir Filistin Devleti inşa edilmesi gerektiğini savundu.

BÖLGESEL BARIŞ İÇİN STRATEJİLER

Cumhurbaşkanı, bölgesel barışın sağlanmasında çok cepheli adımlar atılması gerektiğini dile getirdi. Ekonomik bağlantılar, altyapı projeleri ve enerji iş birliği gibi unsurlarla güvenin pekişeceğine inandıklarını belirtti. Türkiye’nin küresel istikrarı güçlendiren insani yardım kapasitesini artırma hedefinde kararlı olduğunu ifade etti. 31 Ağustos – 1 Eylül tarihlerinde Çin’in Tianjin kentinde gerçekleştirilecek olan zirvenin, Türkiye’nin görüşlerini paylaşması açısından önemli olduğunu belirtti.

TÜRKİYE-ÇİN İLİŞKİLERİ

Zirve sırasında Türk ve Çin liderlerinin görüşecek olmasının önemine vurgu yapan Erdoğan, görüşmenin karşılıklı güvenin güçlenmesine katkı sağlamasını umduğunu belirtti. Türkiye’nin geçmişten gelen güç ve tecrübeyle geleceği barış, güven ve iş birliği temeli üzerinde şekillendireceğine inandığını kaydetti. Erdoğan, “Tuhaf zamanlardan geçerken” güven tesis etme ve krizleri çözme iradesiyle sorumluluk almaya devam edeceklerini söyledi.