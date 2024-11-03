İstanbul’daki 4 İlçede Sendika Grevi

GREV DURUMU DEVAM EDİYOR

Kartal Belediyesinde işçilerin grevi devam ederken Genel-İş Sendikası Genel Merkezince toplu iş sözleşmesinin anlaşmayla sonuçlandığı bildiriliyor. Bu gelişmenin ardından, Genel-İş Sendikasının İstanbul’daki dört şubesi, Kartal Belediyesine ait binanın önünde ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE TEPKİ

Açıklamayı yapan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 No’lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, “CHP Genel Merkezi ile Genel-İş Sendikası Genel Merkezi’nin imzaladığı toplu iş sözleşmesini kabul etmiyoruz” diyerek, sendikanın tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. Bu durum işçilerin hak mücadelesinin sürdüğüne işaret ediyor.