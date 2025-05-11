İstanbul’daki 6.2 Deprem, Göçü Başlattı

DEPREM KORKUSU VATANDAŞLARI GÜVENLİ BÖLGELERE YÖNLENDİ

İstanbul’da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından halk arasında bir korku yayılmaya başladı. Başta beyaz yakalı ve uzaktan çalışan bireyler, İstanbul’a göre daha güvenli olduğu düşünülen Ege ve Akdeniz bölgelerine göç etmeye yöneliyor.

UZAKTAN ÇALIŞMA MODELİ GÖÇÜ KOLAYLAŞTIRIYOR

Pandemi sürecinde birçok şirkette uygulanan uzaktan çalışma modeli, kalıcı hale gelmiş durumda. Bu durum, vatandaşların Ege ve Akdeniz’e taşınma kararını almalarını daha da kolaylaştırıyor. Özellikle İstanbul’un bazı ilçelerinde kiralık ev ve iş yeri sayısında belirgin bir artış gözlemleniyor.