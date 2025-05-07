İstanbul’daki 6,2’lik Deprem Raporu: 291 Artçı Sarsıntı Kaydedildi

İTÜ’DEN DEPREM RİSKİ RAPORU

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral liderliğindeki Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM) Grubu, önemli bir rapor hazırladı. Rapor, “23 Nisan 2025 Orta Marmara Sırtı Depremi (Mw 6,2: 12.49 – 26 km Silivri Güneyi)” başlığını taşıyor. Verilere göre, Marmara Denizi’nin orta kesiminde yer alan Orta Marmara Sırtı’nda 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem yaklaşık 13 saniye sürdü.

ARTÇI SARSINTILARIN DURUMU

Depremin meydana geldiği noktaya 5 kilometre mesafede olan 26 Eylül 2019’daki 5,8 büyüklüğündeki Silivri depreminin hemen güneyinde gerçekleşti. 25 Nisan tarihi itibarıyla bölgede 291’den fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Artçı depremler, ana fayın kuzeyinde yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda ve 12 kilometre genişliğinde bir alanda yoğunlaştı. Bu sarsıntılar, Kumburgaz Havzası ve kuzey bloktaki ikincil fay hatlarında yoğunlaştı ve bazıları 30 kilometre derinliğe ulaştı.

DEPREMİN LOKASYONUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

Raporda, depremin gerçekleştiği bölgenin son olarak Mayıs 1766’da deprem üreten Doğu Sırt Kuzey Segmenti ile Silivri Sırt Güney Sınır Fayı arasında yer aldığı belirtiliyor. 2019 yılındaki Silivri depremleri sonrası bölgedeki gerilim değişimi ile 2025’teki depremin lokasyonu arasında bir uyum olduğu ifade edildi.

SİSMİK GERİLİMİN BOŞALMASI

Hesaplamalar, 1766’dan bu yana biriken sismik gerilimin yaklaşık yüzde 12’sinin deprem ile boşaldığını kaydediyor. Raporda, ana şokun 20×12 kilometrelik bir alanda 30 santimetrelik bir yer değiştirme ile meydana geldiği bilgisi yer alıyor. Ulusal ve uluslararası gözlem kuruluşları, depremin sağ yanal doğrultulu faylanma karakteri taşıdığını belirtiyor.

EN YÜKSEK İVME KÜÇÜKÇEKMECE’DE

Akademisyenlerin hazırladığı raporda, depremin ivme değerleri ile ilgili bilgiler de mevcut. Depremin hissedildiği Marmara Bölgesi’ndeki il ve ilçelerin yer aldığı tabloda, en yüksek ivme değeri İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde ölçüldü. Diğer yüksek ivme değerleri ise Eyüp, Marmara Ereğlisi ve Avcılar’da kaydedildi. Deprem merkezinden 200 kilometre yarıçapında ölçümlenen en yüksek yer ivmesi, yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Küçükçekmece’de kuzey-güney yönünde 0,2 g olarak kaydedildi. Yeni nesil dinamik azalım modellerine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

KUMBURGAZ FAYINDAKİ GERİLİM DÜZEYİ

Kumburgaz Fayı’na dair yapılan analizlerde, 1766’dan bu yana biriken 3,7 metrelik atımın yalnızca 0,3 metresinin bu deprem ile boşaldığı vurgulanıyor. Rapor, ana şok ve artçıların dağılımının fay düzleminde dar bir alanla sınırlı kaldığını, buna karşın gerilmenin Orta Marmara Çukuru yönünde yoğunlaştığını ortaya koydu.

BÜYÜK DEPREM UYARISI

MATAM Müdürü Prof. Dr. Cenk Yaltırak, son depremin Kumburgaz segmentinin sadece 20 kilometrelik kısmında gerçekleştiğini ifade ediyor. “Fayın yalnızca küçük bölümünde yaklaşık 30 santimetrelik bir hareket yaşandı. Fayın büyük kısmı yerinde duruyor.” diyen Yaltırak, tarihsel örneklerden yola çıkarak çoklu kırılmaların giderek daha anlaşılır hale geldiğini sözlerine ekledi.

DEPREM RİSKİ VE TOPLUMSAL BİLİNÇ

Prof. Dr. Yaltırak, “Toplumun depremlerle ilgili yanlış algılarla hareket ettiğine dikkat çekerek, doğru bilgilere ulaşmanın önemini vurguladı. “Duyulması gereken gerçekler var ve bu durum bir risk yönetimi meselesidir.” dedi. Yaltırak, toplumun gerçeklerden uzaklaşmaktansa doğru bilgileri dinlemesi gerektiğini belirtti.