İstanbul’daki 6.2’lik Deprem Raporu Hazırlandı

23 NİSAN 2025 ORTA MARMARA SIRTINDA MEYDANA GELEN DEPREMİN DETAYLARI

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral önderliğinde, Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Prof. Dr. Seda Yolsal Çevikbilen, Doç. Dr. Tuna Eken, Prof. Dr. Hülya Kurt, Doç. Dr. Beyza Taşkın ve Dr. Murat Şahin’in katılımıyla oluşturulan Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM) Grubu, “23 Nisan 2025 Orta Marmara Sırtı Depremi (Mw 6,2: 12.49 – 26 km Silivri Güneyi)” başlığı altında bir ön rapor hazırladı. Bu rapor, Marmara Denizi’nin orta kısmında yer alan Orta Marmara Sırtı’nda yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin yaklaşık 13 saniye sürdüğünü belirtiyor.

ARTÇI SARSINTILARIN SAYISI VE YAYILIMI

Deprem, 26 Eylül 2019 tarihindeki 5,8 büyüklüğündeki Silivri depreminin yaklaşık 5 kilometre güneyinde oluştu. 25 Nisan itibarıyla bölgede 291’in üzerinde artçı sarsıntı kaydedildi. Rapora göre, bu artçı depremler, ana fayın kuzeyinde yoğunlaşarak yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda ve 12 kilometre genişliğinde bir alanda meydana geldi. Özelikle Kumburgaz Havzası ve kuzey bloktaki ikincil fay hatlarında yoğunlaşan sarsıntılar, bazı bölgelerde 30 kilometre derinliğe kadar ulaştı.

DEPREMİN LOKASYONU VE GÖZLEMLER

Depremin meydana geldiği alan, en son Mayıs 1766’da deprem üreten Doğu Sırt Kuzey Segmenti (Kumburgaz Fayı) ile Silivri Sırt Güney Sınır Fayı arasında konumlanıyor. 2019 yılındaki Silivri depremleri sonrası gözlenen gerilim değişimi ile bu yılki depremin lokasyonu arasında bir uyum tespit edildi. Yapılan hesaplamalara göre, 1766’dan bu yana biriken sismik gerilimin yaklaşık yüzde 12’sinin bu depremle boşaldığı kaydedildi.

DEPREMIN IVME DEĞERLERİ VE GÖZLEMLER

Ana şokun yaklaşık 20×12 kilometrelik bir alanda 30 santimetrelik yer değiştirmeyle meydana geldiği tespit edildi. Araştırmalar, depremin sağ yanal doğrultulu faylanma karakteri taşıdığını gösteriyor. Raporda, en yüksek ivme değerinin İstanbul Küçükçekmece’de ölçüldüğü, bu bölgeyi Eyüp, Marmara Ereğlisi ve Avcılar’ın takip ettiği belirtildi. Merkez üssüne 200 kilometre yarıçapındaki alanda ölçülen en yüksek yer ivmesi, Küçükçekmece’de kuzey-güney yönünde 0,2 g olarak kaydedilirken, diğer yüksek değerler Sazlıbosna Barajı’nda 0,16 g, Marmara Ereğlisi sahilinde 0,1 g ve Arnavutköy’de 0,1 g olarak raporlandı.

KUMBURGAZ FAYI ANALİZLERİ

Kumburgaz Fayı’na ilişkin analizler, 1766’dan bu yana bölgede biriken 3,7 metrelik atımın yalnızca 0,3 metresinin bu depremle boşaldığını vurguluyor. Rapora göre, ana şok ve artçıların dağılımı fay düzleminde dar bir alanla kısıtlı kalırken, gerilmenin Orta Marmara Çukuru yönünde yoğunlaştığı kaydedildi. MATAM Müdürü Prof. Dr. Cenk Yaltırak, “Fayın büyük kısmı duruyor. 80 kilometre boyunca uzanan Kumburgaz segmentinin yalnızca 20 kilometrelik kısmı hareket etti,” dedi.

KÜÇÜK KIRILMALAR VE RİSKLER

Yaltırak, tarihsel örneklerden hareketle çoklu kırılmaların giderek daha anlaşılır hale geldiğini ifade etti. Unutulmaması gereken, büyük depremlerin zincirleme şekilde meydana gelebileceği ve bunun da depremin büyüklüğünü artırabileceğidir. “Toplumun buna hazırlıklı olması gerekiyor,” diyen Yaltırak, depreme karşı önlem almanın önemine vurgu yaptı. Eğitimli bir şekilde risk yönetimi planlamak gerektiğinin altını çizdi.