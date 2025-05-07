İstanbul’daki 6,2’lik Deprem Raporu Yayınlandı

AFET YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ RAPPORU

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral’ın liderliğindeki Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM) Grubu, “23 Nisan 2025 Orta Marmara Sırtı Depremi (Mw 6,2: 12.49 – 26 km Silivri Güneyi)” başlıklı bir ön rapor hazırladı. Rapora göre, Marmara Denizi’nin orta kısmındaki Orta Marmara Sırtı’nda, yerin 13 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 13 saniye sürdü.

ARTÇI SARSINTILARIN SAYISI VE YOĞUNLAŞMA NOKTALARI

Deprem, 26 Eylül 2019’da gerçekleşen 5,8 büyüklüğündeki Silivri depreminin yaklaşık 5 kilometre güneyinde oldu. 25 Nisan itibarıyla bölgede 291’in üzerinde artçı sarsıntı kaydedildi. Rapora göre, bu artçı depremler, 40 kilometre uzunluğunda ve 12 kilometre genişliğinde bir alanda, ana fayın kuzeyinde yoğunlaştı. Özellikle Kumburgaz Havzası ve kuzey bloktaki ikincil fay hatlarında bu sarsıntılar kümelendi. Bazı artçılar, 30 kilometre derinliğe kadar ulaştı.

DEPREMİN UYUMU VE GERİLİM BOŞALMASI

Meydana gelen depremin bölgesi, son olarak 1766’da depremler üreten Doğu Sırt Kuzey Segmenti ile Silivri Sırt Güney Sınır Fayı arasında yer alıyor. Raporda, 2019’daki Silivri depremlerinin ardından bölgedeki gerilim değişiminin 2025’teki depremin lokasyonu ile uyumlu olduğu belirtiliyor. Yapılan hesaplamalar, 1766’dan bu yana biriken sismik gerilimin yaklaşık yüzde 12’sinin boşaldığını ortaya koydu. Ana şok ise yaklaşık 20×12 kilometrelik bir alanda 30 santimetrelik bir yer değiştirme ile meydana geldi.

İVME DEĞERLERİNİN ANALİZİ

Raporda, depremin ivme değerlerine de yer verildi. İstanbul’un bölgesinde hissedilen depremde en yüksek ivme değeri, Küçükçekmece ilçesinde ölçüldü. Diğer yüksek ivme değerleri, Eyüp, Marmara Ereğlisi ve Avcılar’da kaydedildi. Merkez üssüne yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Küçükçekmece’de kuzey-güney yönünde en yüksek yer ivmesi 0,2 g olarak kaydedildi. Raporda değinilen bir diğer önemli nokta ise ivme değerlerinin yalnızca mesafe ile değil, zemin durumu, topoğrafya ve jeolojik yapı ile bağlantısı olduğu; mevcut azalım ilişkilerinin ölçülen değerlerle uyumunun yüzde 65’in altında kaldığıdır.

KUMBURGAZ FAYI ANALİZLERİ

Kumburgaz Fayı ile ilgili yapılan değerlendirmelerde, 1766’dan bu yana biriken 3,7 metrelik atımın yalnızca 0,3 metresinin bu depremle boşaldığı ifade edildi. Raporda, ana şok ve artçıların dağılımının fay düzleminde sınırlı bir alanda kaldığı, ancak gerilmenin Orta Marmara Çukuru yönünde yoğunlaştığı tespit edildi.

GELECEKTEKİ DEPREM RİSKİ

MATAM Müdürü Prof. Dr. Cenk Yaltırak, son depremin yalnızca Kumburgaz segmentinin 20 kilometrelik kısmında gerçekleştiğini belirtti. Kumburgaz segmentinin tamamı 80 kilometre uzunluğunda. Yaltırak, “Fayın yalnızca küçük bölümünde yaklaşık 30 santimetrelik bir hareket yaşandı. Aynı bölgede 3,7 metrelik gerilim birikimi mevcut. Bu, büyük depremin habercisi değil ama ‘Stres boşaldı.’ demek de yanlış. Fayın büyük kısmı yerinde duruyor.” dedi.

Yaltırak, tarihten gelen örneklere dayanarak çoklu kırılmaların giderek daha anlaşılır hale geldiğini belirtti ve 1999 İzmit depreminin tekil değil, üç ayrı fayın kırılması ile oluşan bir dizi deprem olduğunu kaydetti. Bu tür ardışık kırılmaların Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde de yaşandığını ifade etti.

DOĞRU BİLGİYE ULAŞMA ÖNEMİ

Prof. Dr. Yaltırak, Marmara için 7,8 büyüklüğündeki deprem senaryosunun korku yaratmak amacıyla ortaya atılmadığını, bunun bilimsel çalışmalara dayandığını vurguladı. Toplumun depremler hakkında doğru bilgilere ulaşmasının önemine dikkat çekti. “Bu tür bir yönetim, toplumun karşılaşabileceği en büyük riski tanımlama amacı taşır.” dedi. Yaltırak, insanların sadece duymak istediklerini dinlediğini ve bunun bilimden uzaklaşma durumu olduğunu belirtirken, doğanın ikazlarını unutmamak gerektiğini vurguladı.