İstanbul’daki Ateşkes Görüşmesi Başlıyor!

Ateşkes Gelişmeleri Üzerine Önemli Açıklamalar

2022 yılında başlayan çatışmalar birçok can almış durumda. Binlerce insanın hayatını kaybettiği bu savaşta ateşkesin sağlanması artık an meselesi. Moskova’da dünkü basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya üçüncü kez ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. Bu çerçevede, Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlamasını önerdi. Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna müzakereleri düzenlemedeki rolüne dikkat çeken Putin, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapacağını belirtti.

Zelensky’den Karşılık Geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Putin’in ateşkes ilanı ve İstanbul’daki doğrudan görüşme teklifine karşılık verdi. Zelensky, “Perşembe günü Türkiye’de Putin’i bekliyor olacağım. Umarım Ruslar bu sefer neden gelemeyeceklerine dair bahaneler aramaz. Yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz. Öldürmeleri uzatmanın bir anlamı yok.” ifadelerini kullandı.

Putin’den Türkiye’ye Davet

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki basın toplantısında, “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” diyerek, Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi. Ayrıca, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki rolüne dikkat çekerek, “Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye’de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız.” değerlendirmesinde bulundu.