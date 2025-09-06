İstanbul’daki AVM’de Garaj Günleri Başladı

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde düzenlenen Garaj Günleri indirim etkinliği, vatandaşların yoğun katılımıyla başladı. 6-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan organizasyon, birçok kategoride yüzde 90’a varan indirimler sunuyor. Bahçelievler’deki alışveriş merkezinde gerçekleştirilen “Garaj Günleri” adlı geleneksel kampanya, 6 Eylül’de başlamış olup, 14 Eylül’e kadar devam ediyor. Açılış saatinde mağazalara akın eden vatandaşlar, etkinliğin sunduğu indirimler karşısında büyük ilgi gösterdi.

ETKİNLİKTE YOĞUNLUK HAKİM

Etkinliğin sabah saatlerinde kapılarını açmasının ardından alışveriş merkezinde ciddi bir yoğunluk yaşandı. Hazır giyim, spor giyim, ayakkabı, ev tekstili, küçük ev aletleri ve aksesuar gibi kategorilerde yüzlerce ürün, stok fazlası ve outlet seçenekleriyle ziyaretçilere sunuldu. Garaj Günleri boyunca alışveriş merkezi 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

MÜŞTERİ YORUMLARI

Alışverişe gelen Selami Gökdereli, “İndirimler yapılıyor, her sene geliyorum buraya. Çok kalabalık oluyor. Her sezon sonu bu şekilde ‘Garaj Günleri’ yapıyorlar, biz de geliyoruz alışveriş yapıyoruz. Genelde fiyatlar uygun, vatandaş istediği markaya ulaşabiliyor, bütçesine göre bulabiliyor.” şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Fatma Yarel ise, “Ben daha önce de alışveriş yaptım, güzel şeyler aldım. Fiyatlar da gayet uygundu. Her sene birkaç kere düzenleniyor, bence gelmemek mantıksız. Yani çok yüksek fiyattan almanın bir anlamı yok, fiyatlar gayet uygun. Etkinliğin ilk günü olmasına rağmen bayağı yoğun.” diyerek fiyatların uygunluğuna dikkat çekti.