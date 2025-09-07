İstanbul’daki Barajlar Su Durumu Açıklandı

İstanbul Barajlarındaki Su Durumu

İstanbul’daki barajların su varlığı ile ilgili veriler, son yıllardaki en zor durumu yansıtıyor. İSKİ, bu barajlardaki su oranlarını her geçen gün güncelliyor. Ciddi bir su kıtlığı yaşanan bu dönemde, özellikle Istrancalar barajında su oranı yüzde 0,43 olarak ölçüldü. Şu an İstanbul barajlarındaki genel su seviyeleri ise sıkı bir şekilde takip ediliyor.

Barajlardaki Su Seviyeleri

İstanbul’daki toplam su varlığı oranı, 10 baraj için yüzde 37,59 olarak belirlendi. İSKİ verilerine göre, barajlardaki su seviyeleri ise şu şekildedir: Ömerli: % 24,03; Darlık: % 15,92; Elmalı: % 1,7; Terkos: % 25,84; Alibey: % 2,33; Büyükçekmece: % 15,82; Sazlıdere: % 9,85; Istrancalar: % 0,43; Kazandere: % 1,3; Pabuçdere: % 3,07. Yağmurlu bir hafta sonuna rağmen, İSKİ’nin verilerine göre barajlardaki su oranlarında olumlu bir değişim görülmüyor.

Geçmişe Dönük Su Seviyeleri

Barajlardaki su seviyeleri son günlerde sürekli izleniyor. 6 Eylül Cumartesi günü, barajlarda ölçülen toplam su oranı yüzde 37,82 olarak kaydedildi. Geçen yıl aynı tarihte, yani 6 Eylül’de su seviyesi yüzde 45,02 seviyesindeydi. Bu yılın 7 Eylül Pazar günü itibarıyla ise barajlarda toplam yağış oranı 347,42 kg/m2 olarak ölçüldü, geçen yıl bu oran 709,27 kg/m2 olmuştu. Bu veriler, İstanbul barajlarındaki su sıkıntısının ne denli ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.