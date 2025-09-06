İstanbul’daki Bebek Çetesi Davasında Gelişmeler

DAVA SÜRECİ VE KAPSAMLI OPERASYON

İstanbul’da, bebekleri kendi anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi’ne yönelik gerçekleştirilen 2. dalga operasyonuna dair iddianame geçtiğimiz günlerde hazırlandı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı ve onunla birlikte hareket eden diğer kişilere yönelik hazırlanan iddianame, ana dava dosyası ile birleştirilmiş ve sanık sayısı 57’ye ulaşmıştı.

DURUŞMADAKİ SAVUNMALAR

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, adliyenin konferans salonunda görülen davanın 6. duruşmasının 2. gününde, 6’sı tutuklu bazı tutuksuz sanıkların duruşma salonunda hazır bulunmalarını sağladı. Bazı sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada, itirafçı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı’nın avukatı Aydın Mantar savunma yaptı. Mantar, “Adli Tıp Kurumu raporlarını tıbbi rapor olarak değerlendirmiyoruz, bizim için yok hükmündedir. Mahkemenin de açıklayacağı ara kararın da bu şekilde olmasını ümit ediyoruz. Burada yaşanan trajediye son verecek kişi mahkemedir” şeklinde konuştu.

PARA İDDİALARI VE SAVUNMA GEREKÇELERİ

Sanık Aydın Mantar, savunmasına devam ederken, “Mehmet Gürül’ün konuşmalarını okudum. Orada çok tehlikeli şeyler var. Ayrıca, ‘Şikayet var’ isimli siteden yorumlar koyulmuş dosyaya. Bunu neye göre yapıldığına dair bir fikirim yok. Burada biri kalp krizi geçirse, birine bir şey olsa kaldıracak doktor yok, hepsi tutuklu ve görevinden uzaklaştırıldı. Burada bebek katili denilen insanlar, bebekler ölünce günlerce üzülen, birbirini teselli eden insanlar. Bunlar kayıtlarda mevcuttur. Ölen bebekler için üzülüyorlar. ‘Çok çabaladık yaşasın diye çok üzgünüm’ diye mesajlar var. Nasıl katil bunlar? Dosyada bebekler için aileden de para alındı diyor, ancak bu yalandır. Bebeklerden birinin ailesine para iade edilmiş, diğerinde ise Fırat Sarı ve hastane, parayı kendi cebinden ödedi. İlker Gönen’le ilgili raporda imajlar koyulmuş. Gönen, Çağla Durmuş ve Serenay Şenkalaycı arasında bir konuşma geçiyor. Bu konuşmalar hayatın olağan akışına uygun konuşmalardır” ifadelerini kullandı.

Duruşma sırasında polis, seyirci bölümünde bir kişinin ses kaydı aldığını tespit etti. Şahsın telefonu kontrol edildi ve hakkında tutanak tutuldu. Gazeteci olduğu belirlenen bu kişi duruşma salonundan çıkarıldı.

DURUŞMA DEVAM EDECEK

Alınan savunmaların ardından duruşma, diğer avukat savunmalarının alınması ve ara kararın açıklanması için yarın saat 10.00’da devam edecek.